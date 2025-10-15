León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump» Dos manifestaciones, una huelga estudiantil y general y paros parciales en los centros de trabajo exigen desde León el fin del genocidio en Palestina

Ana G. Barriada León Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

La provincia de León, llamada a huelga este 15 de octubre para exigir el fin del genocidio en Gaza tras el plan de paz firmado esta misma semana en Egipto que para los defensores del pueblo palestino es una «farsa».

Un miércoles caliente en León en el que los sindicatos CGT y Stele convocan a los trabajadores a una huelga general, el sindicato de Estudiantes a una estudiantil, y CCOO y UGT a paros parciales de dos horas en los centros de trabajo para participar en las dos manifestaciones previstas para esta jornada.

La primera de ellas, incentivada por la plataforma ciudadana Llión col puebru palestín, reunía a las 11:00 horas a cerca de 200 leoneses en la plaza de San Marcos para iniciar una manifestación por el centro de León hasta la plaza de Regla. Megáfono en mano y encabezando al grupo que lucía sus pañuelos palestinos, sus pancartas y sus banderas roja, negra, blanca y verde, Jorge Díaz, portavoz de la plataforma, explica que la movilización tiene un mensaje claro: clamar contra el plan de paz de Trump que define como «una farsa».

«Trump y Netanyahu tienen miedo a las manifestaciones de masas que se están dando en todo el mundo. Por eso han inventado un plan de paz que según el artículo 9 pone a Trump como presidente de Gaza de facto para gobernar a su gusto y permite a Israel seguir asesinando a palestinos», manifestaba Díaz, que concluye apuntando que el plan de paz rubricado en Egipto «está pensado no para parar el genocidio, sino para parar la movilización internacional».

Dos manifestaciones en León

Estudiantes y trabajadores salen a la calle para seguir demostrando que «el pueblo leonés no se rinde, no puede ser engañado y sabe que esto es una mentira» y por ello clama por sus calles el cese del genocidio «en pos de una Palestina libre».

La manifestación y huelga de este miércoles quiere así «recoger el testigo» de las diferentes convocatorias desde que comenzó el genocidio, apuntaba Jaime Iglesias, delegado de acción social de CGT. Una ocasión para condenar una vez más el «proyecto sionista de expulsar a los palestinos de su tierra que empezó hace 70 años» y exigir al gobierno español que no aumente el gasto militar.

A la concentración de la mañana seguirá a las 19:00 horas una manifestación convocada por CCOO que también recorrerá las calles de León.