Negocios de León denuncian en llionés el genocidio en Palestina Varios establecimientos de la capital lucen cartelería condenando el ataque a los gazatíes

A.G.B León Sábado, 11 de octubre 2025, 16:05 | Actualizado 16:21h.

La ola de solidaridad con el pueblo palestino sigue creciendo en toda España, y León no es una excepción. Decenas de establecimientos y servicios de la ciudad se han unido en los últimos días a la campaña impulsada por la Plataforma Llión col puebru palestín, que busca visibilizar el genocidio que sufre la población de Gaza y expresar públicamente el rechazo a la violencia ejercida por el gobierno israelí.

La iniciativa, inspirada en el movimiento surgido en redes sociales bajo el lema 'Este establecimiento condena el genocidio en Gaza', ha llenado los establecimientos de la ciudad de carteles con esa misma frase, que ya se exhiben en cafeterías, librerías, estudios de arte, comercios de barrio y centros sociales de la capital leonesa.

El cartel, creado originalmente por el ilustrador Artur Galocha y difundido por el colectivo artistasconpalestina, se ha convertido en un símbolo de denuncia y solidaridad que ha traspasado el ámbito digital para llegar a los escaparates de decenas de ciudades.

Desde la Plataforma Llión col puebru palestín han querido dar su toque leonés a la campaña que se extiende por Cataluña, Galicia, Euskadi o Andalucía pudiéndose leer el mensaje de la cartelería en llionés.

En los próximos días continuarán en la ciudad los actos de condena del genocidio. Hace unas semanas se leían los nomrbes de los niños asesinadosy se convocaban diversas concentraciones. El día 15 hay prevista una gran jornada reivindicativa con paros en el trabajo, huelga general y estudiantil.