León pasa lista a los más de 18.500 niños palestinos asesinados en Gaza Una lectura continuada desde las 10 de la mañana a las 21:00 horas pone nombre a los menores de 0 a 6 años que han muerto desde la escalada de violencia a manos de Israel

Ana G. Barriada León Jueves, 2 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Uno tras otro tras otro tras otro. 18.500 nombres detrás de los que hay una vida sesgada para siempre por la guerra y el genocidio. León pasa este jueves 2 de octubre lista a los menores de 0 a 6 años que han muerto en Gaza desde la escalada de violencia en Palestina a manos de Israel, 18.500 niños y niñas datados de forma oficial con nombre y apellidos de los más de 20.000 que se calcula que ya han perecido en los últimos años.

Abrigados por los colores verde, negro, blanco y rojo de la bandera palestina, un nutrido grupo de profesores, alumnos, familias y personal de los centros educativos de León realizaban desde las 10 de la mañana frente al IES Juan del Enzina una lectura continuada de los nombres de todos los niños que no han podido empezar el curso en Gaza.

El acto, promovido por Marea Palestina León: educación contra el genocidio, replica lo ya visto en otras ciudades de España y que en León se inició hace días en el IES Legio VII. De forma ininterrumpida hasta las 21:00 horas los nombres de los niños sonarán para poner voz a las cifras en un acto que cuenta con el apoyo de los 250 miembros de la plataforma así como toda la comunidad educativa invitada a participar.

Un cuadro del Guernica con los colores de Palestina, banderas, proclamas y música daban forma a una jornada en la que, como explicaba uno de los miembros de la plataforma y catedrático de la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez, cobraba especial valor por el asalto del «régimen genocida de Israel» a la flotilla de la libertad que trata de llegar a Gaza para abrir un corredor de ayuda humanitaria.

Esta acción, que se une a un protesta prevista para las 19:00 horas frente al Ayuntamiento de León este mismo jueves por la situación de la flotilla, quiere poner sobre la mesa que «no es posible empezar el curso escolar con normalidad con un genocidio en marcha que está siendo retransmitido por las propias víctimas y que nadie puede negar». Porque se está realizando «una limpieza étnica después de un régimen de colonicación, ocupación y apartheid del pueblo palestino desde 1948».

Poner nombre a las cifras para cobrar magnitud de la catástrofe

El objetivo de la lectura, explica Tamara Basilio, educadora social, es «defender la dignidad humana» y hacer un llamamiento a la comunidad educativa para «arrastrar el silencio que ha cubierto un genocidio sin parangón en el siglo XXI».

La función didáctica de este tipo de actos es también importante, explica Miguel Ángel Fernández, profesor del IES Juan del Enzina para que los alumnos «puedan ver lo que hay detrás de las cifras» porque «la literalidad de leer los nombres hace que cobremos noción de la magnitud de la catástrofe que estamos viviendo».

Aunque las cifras oficiales publicadas por The Washington Post habla de 18.500 niños con sus nombres, lo cierto es que a día de hoy son más de 20.000 los que ya han perecido en la ocupación en un «exterminio que sigue ahora mismo».