León ensaya para el eclipse total de Sol de 2026 Estas jornadas son únicas para prepararnos ante el espectáculo que se podrá disfrutar dentro de un año y buscar las mejores localizaciones

Varias personas ven el eclipse parcial de Sol del 29 de marzo de 2025 en la Asociación de Astronomía de León.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 10 de agosto 2025, 09:34 Comenta Compartir

Los eclipses de Sol han vuelto a León para quedarse durante unos cuantos años. El parcial que oscureció lévemente la luz de nuestra estrella durante unos minutos el pasado mes de marzo será el aperitivo del plato fuerte que llega a España durante tres años consecutivos a partir de 2026.

En menos de 18 meses, España se convertirá en el destino preferido para los expertos y aficionados a la astronomía, y a los eclipses en particular, de todo el mundo. Un fenómeno turístico, como se ha podido comprobar con otros fenómentos similares como el de Norteamérica en 2017 que aquí, como el de este 2025, se vio de forma parcial.

Triplete de eclipses

El 26 de enero de 2028 tendrá lugar el último de ellos, el postre: uno anular que en León se podrá divisar de forma parcial (entre un 73 del noroeste de la provincia a un 77 por ciento en el sureste), y desde el suroeste de la penísula y hasta la costa valenciana se podrá admirar en todo su esplendor.

Ampliar Mapa que muestra los dos eclipses totales (en azul) y el anular (en rojo) sobre España entre agosto de 2026 y enero de 2028. NASA

Antes llega el segundo plato, el 2 de agosto de 2027, uno total se podrá ver completo en el extremo sur de la Península Ibérica y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estas dos últimas, la duración de la fase de totalidad se acercará a casi cinco minutos. En el norte la provincia de León se verá como parcial con un máximo de 75 por ciento mientras que en el sur será del 79.

Ampliar Mapa con los eclipses de 2027 (total) y 2028 (anular). IGN

Cuenta atrás para el eclipse total en León

El plato fuerte para León será el primero: un eclipse total el 12 de agosto de 2026. En este caso, toda la provincia se convierte en uno de los mejores lugares de todo el mundo para admirar un espectáculo que no se podía ver aquí desde hace más de un siglo, en 1912.

Ampliar Mapa del noroeste de la Península Ibércia que muestra a León como una de las mejores provincias para ver el eclipse total de Sol el 12 de agosto de 2026. IGN

Cinco capitales de provincia de toda España podrán ver como la Luna oculta por completo al Sol durante más de cien segundos. Además de León, sólo Oviedo, Palencia, Burgos y Soria tendrán la fortuna de superar el minuto y cuarenta segundos de noche adelantada.

Ampliar

Una sensación que será mucho más acentuada ya que los casi dos minutos en los que se alcance la totalidad de ocultación se producirán en León capital, apenas una hora antes de que el Sol se oculte bajo el horizoante. Una auténtica noche adelantada.

«Habrá mucha afluencia»

Nadie en León recuerda ya el último eclipse total que se pudo ver aquí. Fue el 17 de abril de 1912 y en por aquel entonces era el tercer en poco más de medio siglo. Ahora, 114 años después, los medios para prepararse son mayores pero, por contra «los precedentes son muy lejanos y se prepara muy mal», comenta Pepe Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía -ALA-.

«Todo lo organizativo y logístico que podemos hacer es poner en alerta a todas las administraciones, que sepan que habrá mucha afluencia», recalca Pepe Gavilanes: «Es verano, vacaciones, hace calor, riesgo alto de incendios... Todos esos condicionantes hay que tenerlos en cuenta».

«Aunque ya se puede hacer días antes y después, el 12 de agosto de este año es la mejor oportunidad para buscar localizaciones». El presidente de la ALA comenta que las horas de los ortos y ocasos de estos días coinciden con los que tendremos dentro de un año y que por eso son el mejor momento para ver dónde está el sol a eso de las 20:28 y así asegurarnos de que nada nos lo impide ver dentro de doce meses.

«León, provincia privilegiada para su observación»

«León es una provincia privilegiada porque cuanto más al norte y al oeste es mejor pero Asturias y Galicia tienen más riesgo de tener nubosidad que impida ver el eclipse en su plenitud, aunque en esto nunca se sabe», dice Pepe Gavilanes: «El sur de león, los Oteros, Tierra de Campos, quizá sean los mejores espacios por su ausencia de profundos valles y montañas. Allí es más fácil encontrar un buen lugar, con evitar un teso, un árbol o un edificio, suficiente. Por ejemplo, en la capital, en la San Marcos no se verá».

No podemos olvidar que cuando se produzca la ocultación total del sol el 12 de agosto de 2026 apenas restará una hora para que nuestra estrella se pierda por el horizonte, pero que cuanto más al este será aún peor. Es por ello que grupos de científicos de todo el mundo están fijando en León para estudiar el fenómeno: «Desde Hawái ya han mandado dos personas a buscar localizaciones para instalar los equipos, las carpas y todo lo necesario. Son parte de uno de los equipos de científicos que van recorriendo el mundo aprovechando los eclipses para estudiar el comportamiento de nuestra estrella».

La ALA, que a partir de octubre va a celebrar su cuarenta aniversario, va a centrar muchas de sus actividades, habituales y especiales por el cumpleaños, se centrarán en un eclipse histórico para León: «Habrá mucha actividad divulgativa, sobre todo sobre observación solar», comenta su presidente.

Pepe Gavilanes recuerda que «la observación a simple vista, sin la protección de gafas de eclipse o con telescopios solares no es que no se recomiende, es que no se debe hacer en ningún caso». La ALA, en su actividad programada el pasado mes de abril ya vendió por tres euros unas gafas, que viendo lo que nos queda por delante, suponían una buena inversión. Algo que seguramente repitan de cara a 2026 aunque recuerdan que se pueden comprar en tiendas especializadas. Eso sí, nos recuerda Pepe que «cuanto más se acerque el momento, más subirán de precio y más nos arriesgamos a quedarnos sin ellas»:

