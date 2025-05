Los extranjeros ya llenan habitaciones en León para el histórico eclipse solar de 2026

Rubén Fariñas León Sábado, 3 de mayo 2025, 09:09 Comenta Compartir

El evento astronómico del siglo se vivirá en primera plana en la provincia de León. Por primera vez desde 1905, la oscuridad absoluta se cernirá con un eclipse total de sol que está previsto para agosto de 2026.

Aunque aún que más de un año para que este acontecimiento se produzca, la atracción de este tipo de eventos ya se deja sentir entre las reservas de alojamientos rurales en la provincia.

«Hay cierto movimiento, estamos recibiendo correos en inglés y en francés», confiesan desde Acetur. Su secretario, Jesús del Río, reconoce que las demandas de disponibilidad, precios y tarifas para esos días ya sufren un goteo en casas de turismo. «Si el río suena es porque agua lleva. Estamos viviendo esta incidencia», reconocen, con un cliente extranjero «más concienciado» con el astroturismo como principal reclamo.

Actualmente la ocupación para el 12 de agosto de 2026 es del 12% en varios alojamientos que ya han bloqueado esas fechas. También se está dejando sentir en la capital, con menos habitaciones disponibles, y donde también se vivirá este fenómeno astrológico. «No es normal que haya reservas, pero los extranjeros son más planificadores que los nacionales y sí hacen estos movimientos».

La situación «privilegiada» de León se tratará de «aprovechar» para colgar el 'no hay alojamiento', aunque ocurre en una época del año en el que suele ser habitual que los establecimientos se llenen. «Es temporada alta y puede que no venga ni bien», explica Del Río, ante la posibilidad de que las reservas sean «más cortas», de dos o tres noches, coincidentes con el 12 de agosto, y perjudiquen las estancias semanales del verano. «A nivel personal, si me dicen que para el año que viene tengo tres noches reservadas en agosto, no me interesa porque me bloquea posibles reservas de una semana o diez días». Sería diferente si ocurriera en marzo, un mes flojo para el sector.

Precios y qué se está buscando

Los precios no subirán significativamente por este motivo. De por sí ya serán «altos» por el periodo del año en el que se enmarca, y se insiste en que se fomente que las reservas sean lo más prolongadas posibles. «Yo prefiero tener clientes una semana por 700 euros a tener tres noches a 150 cada una».

Lo que se está buscando el cliente extranjero que consulta o ya ha reservado en León son hoteles rurales al contar con «alto poder adquisitivo» y apostar por tres o cuatro estrellas. «Buscan comer bien e ir al avistamiento, no es como el cliente de la casa rural que reserva para ocho y quiere cocina propia».

Las zonas más demandadas, hasta este momento, son las que tienen «más tirón» por fama previa. En León sería El Bierzo, Ancares, La Cabrera o Babia, algunos de ellos parajes 'starlight' que les pone «una marca» ante eventos que tienen que ver con el cielo.

«No nos piden nada en concreto, tienen garantizado que el entorno rural está aislado y sin contaminación y les da igual que sea en el jardín o en la salida del pueblo», sentencia el secretario de la asociación de alojamientos rurales.