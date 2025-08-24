leonoticias - Noticias de León y provincia

Sede del Incibe en León.

Incibe ayuda a una empresa química que recibe un pedido con identidad falsa para un posible uso ilegal

La empresa contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' después de que el CEO de una empresa extranjera le solicitara 7.000 litros de dos tipos de detergente

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:16

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una empresa química después de haber recibido un pedido de productos con una identidad falsa y para un posible uso ilegal.

La empresa contactó con el teléfono gratuito y confidencial tras recibir un pedido con ciertas particularidades que les resultó sospechoso, ya que había contactado con ellos, a través de correo electrónico, el CEO de una empresa extranjera para solicitar la fabricación de 7.000 litros de dos tipos de detergentes muy específicos de su catálogo.

Debido a la gran cantidad de producto, la empresa química solicitó el pago por adelantado y, tras recibirlo, comenzaron con su fabricación, ya que en un principio todo parecía correcto. Sin embargo, en el momento de recoger la mercancía, apareció una furgoneta muy pequeña que no tenía las medidas de seguridad adecuadas para el transporte de esos productos, mientras que el transportista no disponía de la documentación acreditativa necesaria para el traslado, por lo que se negaron a realizar la entrega.

Así actuó Incibe para destapar la trampa

Ante esta situación, decidieron revisar las comunicaciones mantenidas con la empresa de transporte, lo que les permitió comprobar que se trataba de un dominio falso, creado dos semanas antes, utilizando la técnica del 'typosquatting'.

Teniendo en cuenta lo ocurrido, contactaron con la empresa que les hizo el encargo y comprobaron que no habían realizado ningún pedido, sino que habían sido víctimas de una suplantación de identidad, por lo que decidieron contactar con el 017 de Incibe para saber cómo actuar porque, además, estaban preocupados por si el producto podría ser usado para fabricación de drogas sintéticas o para algún otro fin ilícito.

El servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' aconsejó a la compañía recopilar todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla de conversaciones o correos electrónicos, contactar con su banco para recabar toda la información posible de la transacción, poner la situación en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hacer llegar los correos de suplantación de identidad tanto a la empresa extranjera como a la de transportes para que ellos puedan interponer la correspondiente denuncia por suplantación de identidad.

