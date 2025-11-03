Convocan una «movilización ciudadana» en León para exigir responsabilidades a la Junta tras los incendios El movimiento 'Respeto' fletará autobuses desde las otras ocho capitales de provincia y reclaman «frenar el deterioro de lo rural» e invertir en un operativo antiincendios «cien por cien público»

Las asociaciones y organizaciones del movimiento 'Respeto', integrado por CCOO, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, PSOE, Stecyl, Podemos y Cavecal, anunciaron hoy la convocatoria de «movilización ciudadana» para el domingo 23 de noviembre, a partir del mediodía en León, con el lema 'Por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, nuestra gente, por Castilla y León'. La convocatoria exigirá responsabilidades al presidente de la Junta y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios que asolaron el pasado verano el oeste de la Comunidad.

Según relató la presentadora de la convocatoria, Eva Moreno, 'Respeto' quiere denunciar la «falta de medios, planificación y compromiso demostrada por la Junta en la gestión de los incendios forestales este verano». Con la convocatoria, que será «la primera de muchas», realizan una «llamada firme la responsabilidad y a la dignidad», desde el «respeto a los pueblos abandonados y políticas medioambientales, a los profesionales de los operativos y a la ciudadanía, que exige una gestión pública eficaz, transparente y justa». Los organizadores fletarán autobuses desde las otras ocho capitales de provincia para facilitar la participación.

Varios representantes de los colectivos representados tomaron la palabra para detallar sus motivaciones. Así, la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, explicó que la convocatoria busca «defender nuestra tierra por lo que ha sucedido este verano. «Junto con Zamora y otras zonas rurales sufre una despoblación histórica, que ha supuesto un abandono por parte del Gobierno de la junta todos estos años, en el empleo y los servicios públicos», apuntó, antes de reclamar «una propuesta política integral que potencie en equilibrio territorial imprescindible en Castilla y León».

Desde el sindicato, defendió «un operativo cien por cien público de extinción de incendios, que haga una buena prevención y fomente el empleo verde, y una política forestal que permita que nuestros pueblos crezcan y no se deteriore el medioambiente». Ella señaló que los profesionales del operativo «no están de acuerdo con lo planteado por Fernández Mañueco», por lo cual «hay que seguir exigiendo que la prevención funcione para que Castilla y León tenga una oportunidad de futuro».

Sin políticas medioambientales

Por su parte, Marina Echevarría, de Sumar, denunció «38 años y medio de ausencia de políticas medioambientales por parte del Partido Popular», que a su juicio «entienden el territorio como un espacio a industrializar y explotar, donde prima el abandono». Así, censuró que en Castilla y León «se pueden hacer 96 proyectos de biogás sin hacer ningún estudio de cómo afecta a los acuíferos o al sector vitivinícola, o sin planificación estructurada de los montes». Además, lamentó que la Consejería de Medio Ambiente esté «ausente en la sanción de los delincuentes medioambientales» y reclamó «políticas estructurales con previsión y servicios públicos que permitan que los proyectos de vida se desarrollen en el espacio rural».

También intervino el líder autonómico de IU, Juan Gascón, que criticó el «deterioro de lo rural promovido por la Junta» ante «incendios de sexta generación que hay que apagar en invierno». «Mientras nuestros pueblos se mueren y se queman, a la Junta le preocupa el negocio de las grandes empresas en lugar del empleo rural, la contaminación de las plantas de biogás y las macrogranjas, ante las cuales hace la vista gorda». También se refirió al 84 por ciento de vacantes de médicos en el medio rural en Atención Primaria, a la escasez de residencias de mayores gestionadas por la Junta lejos de los grandes núcleos urbanos, y a la necesidad de inversión en comarcas mineras como Villablino, «a las que la Junta ha abandonado a su suerte».

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, quiso «incentivar a que los castellanos y leoneses salgan a la calle y demuestren su oposición a Mañueco y reaccionen de una vez por todas por el futuro de la Comunidad». «Tenemos que provocar que una mayoría social salga a la calle a partir del 23 para decirle que su tiempo como presidente de la Junta ha llegado a su fin», exhortó. Para él, «es sangrante y vergonzoso» que tras los «graves acontecimientos de este verano en el oeste de la Comunidad, a día de hoy nadie del Gobierno ha asumido una sola responsabilidad». «La impresionabilidad política está fuera de toda duda, y judicialmente la Fiscalía ha abierto diligencias previas por posibles delitos a Mañueco y a Suárez-Quiñones», completó.

«Gestión negligente»

Almudena Villarreal, de Podemos, puso sobre la mesa la «criminal, negligente y negacionista gestión del PP, que al «promover un modelo de privatización del operativo antiincendios, no solo cercena los derechos laborales y reduce las contrataciones de los profesionales, sino que también reduce la partida presupuestaria». En ese sentido, explicó que «en 13 años se ha reducido en un 90 por ciento esa partida, y con ellos los recursos que permitirían aplacar los daños que los incendios provocan en el territorio». «Este modelo de gestión persigue privatizar los servicios públicos y convertir nuestro patrimonio natural en una tierra yerma», denunció además de criticar que la Junta no alertase este verano a la ciudadanía de la nula calidad del aire, mientras «El Bierzo era la zona más contaminada del planeta este verano».

Por último, la portavoz de Stecyl, Christina Fulconis, recalcó su «preocupación» al comprobar cómo «con las primeras lluvias del otoño las cenizas y contaminantes están llegando a nuestros ríos, embalses y acuíferos», algo que «pone en riesgo el agua potable de muchos pueblos». «Los incendios no terminan cuando se apagan las llamas. Exigimos a la junta que actúe ya, que adopte medidas urgentes para evitar que las cenizas sigan llenando los cauces de nuestros ríos, y que ejecuten obras urgentes que piden desde los ayuntamientos. Toda esa ceniza que ahora está en los campos va a llegar donde no debe llegar.», apuntó, por lo cual animó «a todas las organizaciones y asociaciones progresistas» a que se sumen a la firma del manifiesto y a la manifestación de León, donde buscan «denunciar las nefastas políticas que el Gobierno de Mañueco ha llevado a cabo».