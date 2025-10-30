Quiñones sobre la decisión de Fiscalía por los incendios: «La Junta ha actuado con absoluta diligencia» Por su parte, Cendón (PSOE) insiste en que «Castilla y León no puede seguir gobernada por quienes dejaron arder nuestra tierra»

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 14:34 Comenta Compartir

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta «ha actuado con absoluta diligencia» y que el Ejecutivo autonómico está «siempre a disposición» de los órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos, ya sean judiciales o de otro tipo, como las propias Cortes. «Daremos todas las explicaciones necesarias», remarcó en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

Durante la presentación del cabeza de cartel de 'Músicos en la Naturaleza 2026', que recae en Deep Purple, Suárez-Quiñones respondió a la preguntas de los medios de comunicación en relación a la información conocida esta mañana en la que la Fiscalía de Castilla y León había abierto diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, por la gestión de los incendios forestales que afectaron El Bierzo y otras zonas de León el pasado mes de agosto.

A ese respecto, Suárez-Quiñones afirmó estar tranquilo, dado que en el año 2022 hubo varias acciones este tipo, pero todas se archivaron, por lo que incidió que así es el «juego del Estado derecho», donde existe una «libertad para que las personas puedan presentar denuncias y de hacer llegar a los órganos correspondientes lo que crean que tengan que hacer llegar», aunque incidió que el mensaje de la Consejería y la Junta «siempre es el mismo».

El consejero dejó claro que el Gobierno autonómico «ha actuado con absoluta diligencia» después de un año 2022 en el que se tomaron unas decisiones «muy potentes» en el cambio de estructura e inversión y con acuerdo con sindicatos y con patronal. Todo ello dio lugar a un operativo que «funcionó muy bien» en 2023, 2024 y en todo el 2025, salvo en esas «tres semanas fatídicas» con circunstancias «desconocidas», detalló.

«En definitiva, trataremos de explicar que la actuación de la Junta y los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles». No obstante, añadió que, pese a que haya pasado poco tiempo, se han tomado medidas para «aumentar la capacidad y tratar de enfrentarnos a ellas», aseveró a Ical.

El PSOE insiste en la dimisión

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado en el Congreso, Javier Alfonso Cendón, ha exigido la dimisión inmediata de Alfonso Fernández Mañueco y de Juan Carlos Suárez-Quiñones tras confirmarse que la Fiscalía ha abierto diligencias por su gestión en los incendios que asolaron Castilla y León, en la que fue la mayor tragedia medioambiental de la historia de la comunidad, con más de 150.000 hectáreas arrasadas, de las cuales más de 100.000 correspondieron solo a la provincia de León.

«La Fiscalía abre diligencias contra Mañueco y Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios. Nuestra tierra ardía mientras ellos recortaban medios, se escondían tras la propaganda y despreciaban a quienes pedían ayuda. La justicia actúa, y no porque sí: hubo abandono, negligencia y soberbia», ha declarado Cendón.

El dirigente socialista ha recordado que, en pleno avance del fuego, mientras los vecinos de León luchaban por salvar sus casas, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se marchó a comer al Ventorro de Gijón, y cuando se le reprochó su ausencia, respondió «con arrogancia» que tenía «la mala costumbre de comer».

«Esa frase lo retrata. Mientras León ardía, él estaba en un restaurante fuera de Castilla y León. No fue un desliz, fue la muestra de su desinterés y su desprecio por la gente. La provincia entera vivía una tragedia y el responsable político de gestionarla estaba de comida. No hay excusas ni justificaciones posibles», ha afirmado Cendón.

El PSOE de León ha recordado que el Partido Popular sostenía, antes de los incendios, que mantener los operativos de extinción todo el año era «un despilfarro y un absurdo», dejando clara su nula sensibilidad y previsión ante la emergencia climática. «Esa política de abandono y desprecio por lo público tuvo consecuencias devastadoras. No solo no aprendieron nada, sino que después del desastre despidieron a más del 30% del operativo. Premian la incompetencia y castigan a quienes arriesgan su vida por defender nuestros montes. Así entiende el PP la gestión: recortar, improvisar y mentir», ha denunciado el secretario general socialista.

Gestión autonómica «vergonzosa, letal y devastadora»

En contraposición, Cendón ha destacado el compromiso y la respuesta inmediata del Gobierno de España, que movilizó todos los recursos del Estado durante la tragedia, enviando medios terrestres y aéreos de todo el país, y que posteriormente impulsó en Ponferrada la Cumbre Nacional por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, para reforzar la prevención, mejorar la coordinación y evitar que algo así vuelva a repetirse.

«El contraste es evidente: mientras el Gobierno de España actuaba con responsabilidad, el PP ni siquiera compareció. No asistieron a la Cumbre de Ponferrada. Ese es su compromiso con esta tierra: ninguno. Solo están para la confrontación y el ruido, nunca para arrimar el hombro», ha denunciado Cendón. «Hoy Mañueco y Suárez-Quiñones están acosados judicialmente, reprobados en el Parlamento y repudiados por la sociedad. Solo les queda la propaganda. Y la propaganda no apaga incendios», ha sentenciado.