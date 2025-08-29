León mantiene su tasa de criminalidad por debajo de las media autonómica y nacional El subdelegado del Gobierno ha valorado de forma positiva «la reducción significativa de delitos especialmente sensibles como las agresiones sexuales, los robos en domicilios o la sustracción de vehículos»

Según valora el subdelegado del Gobierno en León «los datos del último informe de criminalidad confirman que León es una de las provincias más seguras de España, con una tasa muy por debajo de la media nacional», recalca Héctor Alaiz Moretón.

La tasa autonómica se situó en los seis primeros meses de 2025 en los 39,3 puntos, lo que supone 11 puntos menos que la media nacional (50,3). León está por debajo de ambas cifras con un 38,8, situándose en el ecuador de la comunidad con cuatro provincias con mejor dato y otras cuatro con peor.

«Este resultado es fruto del trabajo diario y el compromiso de la Policía Nacional y de la Guardia Civil», prosigue el subdelegado, «que no sólo han incrementado su presencia en el territorio, sino que han logrado mejorar las cifras de esclarecimiento de delitos y aumentar las detenciones e investigaciones».

«Quiero destacar además la reducción significativa de delitos especialmente sensibles como las agresiones sexuales, los robos en domicilios o la sustracción de vehículos, lo que refleja la eficacia de las medidas preventivas adoptadas», considera Héctor Alaiz.

El subdelegado del Gobierno en León ha destacado que para mejorar los datos se sigue trabajando en la coordinación y «colaboración con los ayuntamientos, asociaciones vecinales y sectores estratégicos como son la en agricultura y ganadería, donde también se observa una reducción en las sustracciones».

Concluye Héctor Aliaz diciendo que «el objetivo es mantener a León como una provincia segura, moderna y preparada para afrontar los nuevos retos, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad».