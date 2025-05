El autor de 'Muerte en Tailandia': «España está podrida»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:20 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Joaquín Campos espera en una suite de un hotel en León que asegura le «habrá asignado el algoritmo por este libro o a saber por qué». En unas horas presenta su libro que se acerca a la cuarta edición y reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación y la salud de nuestro país mientras disfruta de su tercera visita a la provincia en diez años y su gastronomía, vinos y amistades.

El escritor malagueño lleva casi dos décadas fuera de España y, aunque algo a su pesar, 'Muerte en Tailandia' le ha llevado a entrar en un circo mediático: «Al final te metes en un zarzal que es defender el libro», que choca con las intenciones de un libro que nació de otro: «Nace nueve años atrás cuando conozco en Bangkok a Artur Segarra, el anterior asesino y descuartizador, antes de que hiciera eso por otros temas. Meses después me entero de lo que hizo y yo escribo 'La verdad sobre el caso Segarra'. Ocho años después, cuando Daniel Sancho hace algo parecido, 'La Esfera de los Libros' me contacta y me propone este libro que, como periodista y escritor que estaba en una situación nefasta, era una oportunidad para salir adelante».

«El mundo está muy jodido»

El proceso de búsqueda de fuentes, a priori, más complicado, ha dejado a Joaquín Campos bastantes sorpresa: «No conocía a nadie, pero me surgen asuntos milagrosos que es que al salir con youtubers en televisión hablando del caso, hay muchas personas cercanas al asesinado y al asesino y me contactan porque me consideran una persona cuerda. No hay ningún libro que lo haya tratado de forma seria y jurídica, y me ha dejado un camino libre con muchas fuentes que querián defender a los afectados y sólo me encontraban a mí. Todo es televisión, cortoplacismo, basura, gritos, actualidad; nadie se ha metido de lleno».

El autor cree que esta llegada de fuentes hacia él también se debe a otras razones: «En todas las familias desestructuradas hay gente que quiere, a parte de defender a su hijo, joder a la otra parte. Es que el mundo está muy jodido. Cuando las relaciones se terminan hay un dolor inmenso y cuando se inicia una ya se piensa en cómo va a acabar esto».

«Yo trato el tema de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, no de las parejas que llevan treinta años peleándose, pero es así como funciona el mundo», reflexiona Joaquín, que considera que «hay un cortoplacismo especialmente estúpido y me aprovecho, en el buen sentido, de que las personas que quieren hacer el bien en algo también buscan el mal en otro».

«La sociedad española está podrida»

La entrevista avanza y Joaquín Campos analiza, desde su punto de vista como persona que lleva 18 años fuera de España y con el prisma que le dan estos casos sobre los que ha escrito, el estado de nuestra sociedad: «Este caso me ha demostrado que la sociedad española está podrida. Me encanta volver, como a León, que he visitado tres veces en diez años. Pero España está podrida. Hay una inmensa parte que está apoyando a un asesino y defenestrando a un asesinado; hay youtubers que se posicionan para ganar algo. No hay legalidad ni se cuenta la verdad. Todos tenemos un precio. Si mañana me dicen toma cien mil euros y defiende a Rodolfo Sancho, ¿qué haría si tengo cero? Depende de la necesidad y la moralidad de cada uno»

.

El autor de 'Muerte en Tailandia' se muestra sorprendido de lo ocurrido en España con esta historia y su tratamiento en los medios: «¿Cómo es posible que un chef con 25 años de experiencia haya escrito un libro que haya llamado la atención? ¿Dónde estaban los expertos en 'true crime'? No les ha interesado porque sólo querían decir lo guapo que es el hijo de nuestro actor y lo malo que es el otro. Si hubieran entrado en profundidad se darían cuenta de que es un tío que por dinero ha matado a otro. No ha habido nada más que eso, uno que se enamora de un supuesto millonario que no lo era, muy guapo y quince años menor, que no lo era».

«Arrieta era la Marujita Díaz de Daniel Sancho»

«Edwin Arrieta ha sido la Marujita Díaz, y Dinio es Daniel Sancho. Y eso demuestra un poco el caos de España, que antes eramos los que manteníamos y ahora somos los mantenidos, y asesinos. Que si el sicario, el narco..., no no, el hijo el actor mata y descuartiza, no lo olvides. Se han perdido valores y pureza», carga Joaquín sobre la situación social, económica y política en España: «Veo una inflación exasperante con unos sueldos cada vez más bajos. No entro en política pero, con un partido de izquierdas, el acceso a la vivienda es imposible. Si lo hiciera VOX habría manifestaciones edificios ardiendo. No entiendo a España porque se anteponen ideales o intereses a su realidad. Detesto a VOX, al PP, y al PSOE. Y ahora gobierna el PSOE, y como la gente no se mueve no quiero saber nada de aquí. Me gusta venir y ver cómo funciona pero para vivir día a día no me apetece porque es un país injusto y que va hacia abajo desde hace mucho tiempo, y la gente no lo acepta ni se manifiesta por ello».

«Aquí no hay derecho a manifestación porque sólo se hace por intereses y eso es detestable«, subraya el escritor que conoce muy de cerca, ya que vive en el sudeste asiático desde hace décadas, lo que ocurre en países gobernados por dictaduras: »En China, Indonesia o Camboya, donde manifestarte te puede llevar a la cárcel, lo hacen más que aquí. En España se han acomodado con 1.200 euros y con la vista de que tendré la casa de mi abuelo en Primajas, tengo allí un amigo y siempre digo este pueblo de León. Allí, un pobre vive mejor que alguien que aquí gana 1.500 euros. La esperanza de vida es menor pero la vida es más plena. Aquí te quedas un mes sin trabajar y ya piensas en volver a la casa de tus padres».

«España es un país que asesina y descuartiza»

Antes de finalizar, el autor de 'Muerte en Tailandia' y novelas como 'Pedagogía' o 'Avenida', termina la entrevista con una anécdota ocurrida cuando comenzaba a trabajar con el libre sobre el crimen de Daniel Sancho: «España, que tanto nos vanagloriamos, es para Tailandia, un país de que asesina y descuartiza. Mi traductora, cuando la llame ocho años después, me dijo: '¿Cuándo vais a parar?'.«

«No nos damos cuenta de la imagen que damos por ahí. Artur Segarra era un prófugo y buscó la manera de sacar dinero, que no es justificable para nada; pero el hijo de un actor, con poder y dinero, no puede hacer esto. La imagen es deplorable, no le puedes quitar la vida a nadie», concluye Joaquín Campos.