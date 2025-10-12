Sigue la búsqueda del hombre de 96 años desaparecido en Escuredo: se incorpora un equipo de drones En el operativo participan la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, un técnico CCE, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, agentes medioambientales, de la Guardia Civil y familiares y vecinos de la zona

Domingo, 12 de octubre 2025

La unidad Fénix de drones se incorporó a la búsqueda del hombre de 96 años extraviado desde este sábado en la localidad leonesa de Escuredo, cuyo dispositivo de búsqueda continúa activo y coordinado por el Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León para dar con el paradero del varón.

Tal y como informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha movilizado al Puesto de Mando Avanzado, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias con dos operadores, un técnico CCE, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello, Brañuelas y Bembibre y agentes medioambientales, además de la unidad Fénix de drones mencionada.

Este dispositivo trabaja en el lugar junto con patrullas de la Guardia Civil desde primera hora de la mañana, y también están colaborando con el operativo familiares y vecinos de la zona.