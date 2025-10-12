leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dispositivo de coordinación de la búsqueda del desaparecido. 112

Sigue la búsqueda del hombre de 96 años desaparecido en Escuredo: se incorpora un equipo de drones

En el operativo participan la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, un técnico CCE, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, agentes medioambientales, de la Guardia Civil y familiares y vecinos de la zona

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:29

Comenta

La unidad Fénix de drones se incorporó a la búsqueda del hombre de 96 años extraviado desde este sábado en la localidad leonesa de Escuredo, cuyo dispositivo de búsqueda continúa activo y coordinado por el Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León para dar con el paradero del varón.

Tal y como informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha movilizado al Puesto de Mando Avanzado, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias con dos operadores, un técnico CCE, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello, Brañuelas y Bembibre y agentes medioambientales, además de la unidad Fénix de drones mencionada.

Este dispositivo trabaja en el lugar junto con patrullas de la Guardia Civil desde primera hora de la mañana, y también están colaborando con el operativo familiares y vecinos de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeñísimo pueblo de León que celebra su primera boda de este siglo
  2. 2 Un patinete y dos turismo satropellan a tres mujeres casi de forma simultánea en León
  3. 3 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  4. 4 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas
  5. 5 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  6. 6 Liberan a una pareja tras sufrir un accidente de coche en Valencia de Don Juan
  7. 7 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?
  8. 8 Las Peñas demuestran que León sabe divertirse
  9. 9 La Cultural da un golpe sobre la mesa en Cáceres
  10. 10 Buscan a un nonagenario extraviado desde el mediodía en Escuredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sigue la búsqueda del hombre de 96 años desaparecido en Escuredo: se incorpora un equipo de drones

Sigue la búsqueda del hombre de 96 años desaparecido en Escuredo: se incorpora un equipo de drones