La prisión de León suma 300 nuevos internos en un año y un 58% más de agresiones El presidente de la Agrupación de los Cuerpos de las Administración de Instituciones Penitenciarias critica en una carta dirigida al subdelegado del Gobierno un discurso que considera equivocado sobre el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas

Alberto P. Castellanos León Domingo, 12 de octubre 2025, 09:12

Unas declaraciones de Héctor Alaiz Moretón en un discurso han provocado que la Agrupación de los Cuerpos de las Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT hayan respondido mediante una carta al subdelegado del Gobierno en León al considerar que algunas de sus afirmaciones no se ajustan a la realidad de la prisión de Villahierro. Carta enviada y firmada por el presidente de ACAIP el 7 de octubre, justo un día antes de coincidir con el interpelado en la capital leonesa en el X Congreso Legionense.

En este encuentro, José Ramón López ha hablado de uno de los problemas que señala en la misiva dirigida a Héctor Alaiz tras reconocer el 24 de septiembre, durante la festividad de la Merced, que ante la necesidad de avanzar en la asistencia médica «lo superaremos con creatividad, esfuerzo y un firme compromiso con la dignidad de las personas».

Ampliar El presidente de la abogacía de Castilla y León, Fernando Santocildes entre el presidente de ACAIP, José Ramón López Santamaría, y el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz; el 8 de octubre de 2025 en León. Campillo.

Al igual que relata en la carta, el dirigente de ACAIP ha señalado que uno de los grandes problemas de las prisiones españolas y del centro leonés en particular es el del sistema sanitario, que «sufre un grave problema, se está derrumbando y y está quebrando». López ha dicho que «sólo se cuenta con un tercio del personal que se necesita» y que «las plazas de jubilaciones no se cubren». Los datos revelan, por ejemplo, en el caso de León se cuenta con tres médicos« de los ocho previstos »para 1.139 internos«. Además, señala en la carta que las »únicas soluciones« que se aplican es »atribuir funciones de médicos a los enfermeros, lo que no sólo es un error, si no una ilegalidad«.

300 nuevos reclusos y problemas de convivencia

La del número de internos es otra de las cuestiones que aborda en una carta en la que recuerda que el subdelegado defendió que la capacidad de las instalaciones en Mansilla de las Mulas pueden acoger hasta 1.800 presos, «aunque eso sería en celdas dobles y lo conveniente es que sean individuales». Antes este comentario, desde ACAIP le señalan que se ha pasado de 830 internos el 1 octubre de 2024 a 1.129 el 3 de este mes en 2025. Un incremento de casi trescientas personas -299- que suponen un 36 por ciento.

Aunque sea un cifra asumible por la capacidad de la prisión, desde la asociación profesional señalan que hay dos módulos cerrados y numerosos módulos de respeto por lo que «varios ordinarios superan las cien plazas cuando sólo hay 72 celdas, y no todas utilizables». Comentan en la misiva que dichos módulos «no están pensados para duplicar su capacidad» porque los comedores «están preparados para 72 personas y eso provoca que hagan turnos de comida que generan problemas de convivencia». Además, se recuerda en la carta que la legislación penitenciaria «obliga» a que «todos los internos se alojen en celdas individuales» salvo en momentos de «insuficiencia temporal de alojamiento» u otras recomendaciones.

Por todo ello le lanzan varias preguntas al subdelegado del Gobierno: «¿Usted cree de verdad que estas son unas condiciones de trabajo adecuadas? ¿Usted defiende que no se aplique el principio celular? ¿Usted defiende que no se cumpla la relación de puestos de trabajo del Centro Penitenciario de León? Nosotros no, defendemos un trabajo digno, una relación de puestos de trabajo suficiente y el cumplimiento de la ley», sentencia ACAIP y UGT.

Más agresiones entre reclusos

«La reducción del número de incidentes son una demostración de que el trabajo se está haciendo bien». Esta frase del discurso de Héctor Alaiz también ha provocado la airada respuesta de los trabajadores de las instituciones penitenciarias. Si bien se ha pasado de las diez agresiones a empleados en 2023 a siete en 2024, las registradas entre internos han crecido un 58 por ciento: de 101 hace dos años a 160 el anterior.

El crecimiento se observa también en las que registran lesiones: de 69 a 76, además de contabilizar también agresiones sexuales, amenazas y coacciones. También informan de los «innumerables procedimientos disciplinarios» y el «incremento de móviles incautados«: de 28 a 37 entre 2023 y 2024.

Es por ello que José Ramón López lanza otra pregunta al subdelegado del Gobierno en León, y que se responde a sí mismo el presidente de ACAIP: «¿De verdad sigue usted pensando que se ha «reducido drásticamente» los incidentes en el centro? Nosotros creemos que no y desgraciadamente es una tendencia a nivel nacional; no hay más que echar la vista al pasado mes de agosto para darnos cuenta de la verdadera situación».

A pesar del contundente tono, y viendo que un día después del envío de la carta habría un encuentro personal, desde ACAIP «organización sindical mayoritaria tanto en el Centro de León como a nivel nacional» finalizan el texto quedando a «disposición -del subdelegado del Gobierno en León- para cualquier información veraz que necesite».