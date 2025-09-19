Otro hito del físico leonés Yehuda Ashkelon: da con el axioma clave para completar un manuscrito del siglo XX El israelí con raíces en León presenta el trabajo científico con el que cierra la monumental obra inacabada 'Les Dérivateurs' de Alexander Grothendieck, sin terminar desde hace 40 años

Ana G. Barriada León Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Otro hito más para la ciencia y la historia de León. El físico y matemático israelí Yehuda Ashkelon, cuyas raíces familiares se encuentran en León, tierra a la que une un fuerte vínculo sentimental, ha logrado tras un extenso trabajo concluir una «monumental obra» inacabada desde hace 40 años.

Se trata del manuscrito 'Les Dérivateurs' de Alexander Grothendieck, uno de los más importantes pensadores del pasado siglo que revolucionó la geometría algebraica, que contiene 2.000 páginas de conocimiento pero que, hasta ahora, carecía de una pieza clave: un quinto axioma que diera cierre a la obra y que llevaba 40 años pendiente.

El quinto axioma que Ashkelon ha publicado ya en el repositorio científico europeo Zenodo, proporciona una unidad a la estructura de la obra de Grothendieck que da por completada así la teoría de las derivantes. No se trata de una nueva invención, asegura el isrlaelí-leonés, sino de una culminación de la obra del científico del siglo XX que faltaba por ser formulado.

Publicaciones en Estados Unidos ya se han hecho eco de la publicación de Ashkelon y según explica a Leonoticias también ha despertado el interés de académicos internacionales en teorías de categorías en universidades tan prestigiosas como la de Chicago o la de Nebrasca que ya han valorado «positivamente» su propuesta.

Este nuevo hito del científico se une a otro logrado a principios de este mismo año, cuando se convertía en la persona que batía el récord en el mundo hispanohablante de memorizar y recitar hasta 25,333 decimales del número P (Pi) y alcanzaba la novena posición mundial en la historia de la memorización de este número.

Su próximo trabajo vincula los ríos Jordán y Bernesga

Para cerrar un 2025 de éxito y empezar un 2026 cargado de nuevos retos por delante, Yehuda Ashkelon trabaja en uno de los proyectos más especiales de su vida y de su carrera. Su proyecto EDGE une en un trabajo sus dos tierras, Israel y León, a través de sus ríos. Del Jordán al Bernesga es un trabajo científico donde utiliza ambos ríos «para estudiar entropía y geometrías no clásicas» y en el que «León y su río, junto al Jordán, son el alma del trabajo», cuenta emocionado al sentirme más cerca de su otro hogar desde la distancia.

Espera poder presentarlo en los próximos meses a una revista científica para publicarlo y seguir difundiendo ciencia y conocimiento con León siempre por bandera.