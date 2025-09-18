La ULE se vuelca con Palestina con charlas de activistas y profesores de Yale
El curso 'Educación con Palestina: Formar en Derechos Humanos y Compromiso Social' llena el salón de actos de la Facultad de Educación
León
Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:04
El salón de actos de la Facultad de Educación de la Universidad de León se llenó este martes para la inauguración del curso 'Educación con Palestina: Formar en Derechos Humanos y Compromiso Social', dirigido por Enrique Javier Díez y Jorge Juan Fernández.
Activistas palestinas y docentes internacionales participaron en el encuentro, que busca promover la empatía, el compromiso social y la defensa del derecho humanitario internacional a través de la formación en valores y convivencia.
En la inauguración participó la decana de la Facultad de Educación Lourdes Gutiérrez y la mesa de apertura contó con Jaldia Albubakra, activista palestina referente de la lucha palestina en el Estado español.
También la fundadora del movimiento feminista y anticolonialista Alkarama y Leila Huwari, activista palestina del movimiento feminista y anticolonialista Alkarama y del Movimiento de juventud Palestina, así como Yusef El-Asi Seco, profesor de Estudios Americanos en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Yale.
