leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia del XI Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias en Ayamonte. Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y la Soledad en León

León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

La representación leonesa en el XI encuentro que se celebra en Ayamonte -Huelva- ha estado encabezada por el alcalde de León, ausente en las jornadas que su partido, el PSOE, celebra este fin de semana en León

A.P.C.

A.P.C.

León

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:59

Comenta

León ha sido elegida «por aclamación», según informa la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y la Soledad, como sede del XII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de Angustias este 25 de octubre en Ayamonte.

La localidad onubense acoge la edición de este año, la undécima, en la que «tras una gran y trabajada puesta en escena de la Cofradía de Angustias y Soledad de León» se ha tomado la decisión. En la presentación del video se ha mostrado la ciudad, un recorrido por las 16 cofradías de la ciudad, una explicación con imágenes y actos de la Cofradía de Angustias y Soledad de la capital leonesa, e intervenciones de apoyo del Obispo de León, Luis Angel de las Heras; del consiliario de la Cofradía, Manuel Flaker; del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco.

Además se ha contado con las intervenciones en Ayamonte del alcalde de León, José Antonio Díez; del abad de la Cofradía, Abilio Guerrero; y del futuro Comisario del Congreso, Isaac Ibáñez. La decisión «se ha recibido de gran agrado por una amplia representación leonesa desplazada hasta la localidad andaluza, donde más de doscientos congresistas venidos de más de veinte localidades de toda España han disfrutado de esta trabajada propuesta de candidatura que ha sido elegida», argumentan desde la cofradía.

Noticias relacionadas

El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León

El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León

Diez, sobre la convención del PSOE: «No me echarán mucho de menos, pero puede ser recíproco»

Diez, sobre la convención del PSOE: «No me echarán mucho de menos, pero puede ser recíproco»

«León recibirá con todas sus galas a cientos de congresistas de diferentes puntos de España en 2027, y para ello la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad empieza a trabajar desde hoy, para que el Congreso sea el mejor de los que hasta ahora se han realizado», finaliza el comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  2. 2 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  3. 3 El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo
  4. 4 León dispondrá de un nuevo aparcamiento de 120 plazas
  5. 5 Sánchez bendice a Martínez en un cónclave socialista sin anfitrión
  6. 6 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  7. 7 Un detenido y un investigado por una plantación ilegal de marihuana en la provincia de León
  8. 8 León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país
  9. 9 Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León
  10. 10 Una salida de vía en un pueblo de León deja un hombre herido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias