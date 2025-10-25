León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias La representación leonesa en el XI encuentro que se celebra en Ayamonte -Huelva- ha estado encabezada por el alcalde de León, ausente en las jornadas que su partido, el PSOE, celebra este fin de semana en León

León ha sido elegida «por aclamación», según informa la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y la Soledad, como sede del XII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de Angustias este 25 de octubre en Ayamonte.

La localidad onubense acoge la edición de este año, la undécima, en la que «tras una gran y trabajada puesta en escena de la Cofradía de Angustias y Soledad de León» se ha tomado la decisión. En la presentación del video se ha mostrado la ciudad, un recorrido por las 16 cofradías de la ciudad, una explicación con imágenes y actos de la Cofradía de Angustias y Soledad de la capital leonesa, e intervenciones de apoyo del Obispo de León, Luis Angel de las Heras; del consiliario de la Cofradía, Manuel Flaker; del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco.

Además se ha contado con las intervenciones en Ayamonte del alcalde de León, José Antonio Díez; del abad de la Cofradía, Abilio Guerrero; y del futuro Comisario del Congreso, Isaac Ibáñez. La decisión «se ha recibido de gran agrado por una amplia representación leonesa desplazada hasta la localidad andaluza, donde más de doscientos congresistas venidos de más de veinte localidades de toda España han disfrutado de esta trabajada propuesta de candidatura que ha sido elegida», argumentan desde la cofradía.

«León recibirá con todas sus galas a cientos de congresistas de diferentes puntos de España en 2027, y para ello la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad empieza a trabajar desde hoy, para que el Congreso sea el mejor de los que hasta ahora se han realizado», finaliza el comunicado.