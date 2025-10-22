leonoticias - Noticias de León y provincia

José Antonio Diez saluda a Pedro Sánchez durante un acto en León.

El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León

Los socialistas recuerdan que «ningún alcalde es más importante que otro» y ven «respetable» que prefiera estar con las cofradías en Ayamonte

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:37

Comenta

El Partido Socialista ha enmendado la plana de las declaraciones vertidas por el alcalde de León y secretario de la Agrupación Local, José Antonio Diez, tras asegurar que «nadie» se había dirigido a él para invitarle a la convención que acogerá el Palacio de Exposiciones este fin de semana, y que tendrá como colofón una nueva presencia de Pedro Sánchez en la ciudad.

Diez lamentaba esta mañana que «no consideren necesario ni interesante la presencia del alcalde» en esta reunión socialista. De hecho, tenía previsto «adelantar» la vuelta desde Ayamonte -Huelva-, donde participará en el XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Angustias, para acudir a la cita.

La falta de invitación personal ha sido determinante para que el líder de la principal agrupación socialista de Castilla y León no acuda al cónclave en el que participarán varios ministros y el secretario general.

Sin embargo, desde el PSOE han confirmado que José Antonio Diez recibió la invitación «por tres vías» para asistir. La primera, a través de una carta general a toda la militancia; la segunda, como todos los alcaldes y portavoces; y la tercera, como secretario local de León.

La vicesecretaria general de Organización de los socialistas de Castilla y León, Nuria Rubio, ha recordado al alcalde de la capital «que no hay ninguno más importante que otro». «Es igual el de Villablino que el de León; y el de Villablino tampoco interviene».

El único socialista leonés que tendrá un papel en la convención será el secretario general, que intervendrá en la inauguración en nombre de la provincia. Tampoco participarán el presidente de la Diputación o el del Consejo Comarcal, aunque sí está prevista su asistencia.

«Si el alcalde tiene su agenda, se respeta. Si quiere estar con las cofradías en Ayamonte me parece respetable. Nosotros estaremos en la convención», ha manifestado Rubio a Leonoticias, quien asegura que «en ningún momento» Diez se ha puesto en contacto con miembros de la ejecutiva autonómica ni federal para trasladar su interés en participar en el acto ni en trasladar algún mensaje.

Por último, la dirección socialista lamenta que «no les sorprende» que el alcalde de León acuda a los medios «hablando mal del partido», mientras ellos «respetan» su gestión en la capital.

