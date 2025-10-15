Las grandes inversiones del presupuesto son para la Red de Calor de León y el regadío Somacyl acapara dos terceras partes de las cuentas que la Junta tiene previstas para la provincia en el ejercicio 2026

Somacyl será la encargada de ejecutar más de 100 millones de euros en la provincia de León durante el próximo año. O, al menos, eso es lo que aguanta el papel de los presupuestos generales de la comunidad, que en su borrador del año 2026 contempla hasta 285,5 millones para esta tierra.

Una partida provincializada de la que la empresa pública de la Junta de Castilla y León acapara más de la tercera parte del total con 105 millones.

Las grandes apuestas singulares de las cuentas autonómicas encuentran, precisamente, en Somacyl su gran bastión. Por encima de todas ellas está la Red de Calor de León que tiene destinados 24 millones de euros para crear este polémico proyecto que ha encontrado la repulsa vecinal de los barrios del sur de la capital leonesa. A ello suma los 1,7 millones que tiene previsto invertir en una actuación paralela que levantará la plaza de San Marcelo, calle Ancha y plaza de Regla.

Dentro de las cifras más importantes está el regadío que verá modernizar los sistemas de riego en Valderas, canal de Arriola y Alto Porma, Bajo Bierzo, Porma en su margen izquierda y Villadangos. Para ello se reservan 35 millones.

La Junta rescata para El Bierzo el olvidado polígono agroalimentario con dos millones, además de invertir en los polígonos de Cubillos del Sil -375.000 euros-, retomar la dormida unidad satélite de radioterapia o renovar el alumbrado de Ponferrada. También la recuperación de Las Médulas o la urbanización del polígono de El Bayo -con 8,4 millones- tienen importantes cifras.

Los grandes olvidados que regresan

Y, precisamente, en materia de polígonos la provincia contará con 9,3 millones para el Parque Tecnológico -a lo que sumará 1,9 millones del edificio multiusos- y dos millones más para la segunda fase de Villadangos.

Los incendios forestales de este verano que han asolado más de 130.000 hectáreas en la provincia han obligado a redoblar el esfuerzo en materia de prevención. Para ello, la Junta dispondrá de 10,7 millones en recuperación de hábitats y restauración vegetal, 7,6 millones irán a tratamientos preventivos selvícolas y 3,5 para equipar cuadrillas helitransportadas.

Otro de esos proyectos que duermen el sueño de los justos, el centro de salud de Sahagún, tendrá una dotación de 3,6 millones; mientras que la REA del Hospital de León contempla 2,7. En esta categoría de eternas promesas también aparecen el IES de Villaquilambre con 8,7 millones, el poliderportivo de Eras con 5,9 o el inacabado conservatorio.

En inversiones destacan las obras de abastecimiento de aguas -9,4 millones-; las obras de depuración de aguas -13,3 millones-; o el Centro de Recuperación de Animales Silvestres -2 millones-.