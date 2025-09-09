Los 20 grados de máxima se instalan este mes de septiembre en León Los termómetros no remontan en este inicio de semana con un martes muy similar al lunes en términos meteorológicos

León se instala en los poco más de 20 grados de temperatura máxima en el inicio de esta segunda semana del mes de septiembre.

En lo que al tiempo se refiere, la provincia vive este martes una situación muy similar a la del lunes. Las temperaturas frescas aunque agradables se mantienen esta jornada así como la nubosidad, que no desaparece de buena parte del cielo provincial.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias dispersas en el norte de la provincia.

Las temperaturas también mantienen previsiones similares a las de la pasada jornada. En León ciudad se esperan 21 grados de máxima, dos menos que el lunes, con mínimas que no subirán de los 6 grados en la cifra más baja prevista para esta semana.

El desplome de las mínimas se notará en toda la provincia. Ponferrada marcará este martes 20 grados de máxima y 9 de mínima con Astorga registrando entre 20 y 7 grados, La Bañeza 23 de máxima y 8 de mínima y Villablino marcando termómetros de 17 grados y mínimas de 5.