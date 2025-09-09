leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un amanecer en León. SEQUOYA

Los 20 grados de máxima se instalan este mes de septiembre en León

Los termómetros no remontan en este inicio de semana con un martes muy similar al lunes en términos meteorológicos

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:34

León se instala en los poco más de 20 grados de temperatura máxima en el inicio de esta segunda semana del mes de septiembre.

En lo que al tiempo se refiere, la provincia vive este martes una situación muy similar a la del lunes. Las temperaturas frescas aunque agradables se mantienen esta jornada así como la nubosidad, que no desaparece de buena parte del cielo provincial.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias dispersas en el norte de la provincia.

Otras noticias en León

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios

Sonrisas y lágrimas en una emotiva vuelta al cole en León

Sonrisas y lágrimas en una emotiva vuelta al cole en León

Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias

Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias

Las temperaturas también mantienen previsiones similares a las de la pasada jornada. En León ciudad se esperan 21 grados de máxima, dos menos que el lunes, con mínimas que no subirán de los 6 grados en la cifra más baja prevista para esta semana.

El desplome de las mínimas se notará en toda la provincia. Ponferrada marcará este martes 20 grados de máxima y 9 de mínima con Astorga registrando entre 20 y 7 grados, La Bañeza 23 de máxima y 8 de mínima y Villablino marcando termómetros de 17 grados y mínimas de 5.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios
  2. 2 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno
  3. 3 Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»
  4. 4 La última bomba de la Cultural: Ribeiro se despide del Sundowns
  5. 5 «Si la ruta del Cares no reabre por completo cerrarán muchos negocios en León»
  6. 6 Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias
  7. 7 Sonrisas y lágrimas en una emotiva vuelta al cole en León
  8. 8 El Día de la Encina se tiñe de luto en el Bierzo entre gritos de «incompetentes» y «dimisión»
  9. 9 Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas
  10. 10 Se come una cadena de oro de su víctima tras intentar robarla en el portal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los 20 grados de máxima se instalan este mes de septiembre en León

Los 20 grados de máxima se instalan este mes de septiembre en León