Falta de sombra en Feve y de «sentido» en la ordenación del tráfico en el Espolón

Además de compartir semana de inauguración, las obras del Espolón y el entorno de Feve se han hecho esperar en el tiempo y han despertado mucha expectación en León. Y una vez abiertas también se descubren aspectos en común, al menos para muchos vecinos y negocios de ambas zonas.

La más comentada y también la que se resolverá antes es el cambio que ha supuesto para el tráfico en la zona, especialmente en el cruce de Padre Isla, Suero de Quiñones, Palomera y la nueva calle que va desde esta Ramón y Cajal. Una especie de pequeño galimatías de aperturas, cambios de sentido y plazas de aparcamiento que ha sido uno de los temas de la semana: «Todo el mundo pregunta, que están preocupados por las calles, si tiro a la izquierda o a la derecha, hacia delante o hacia atrás, por donde entro o salgo; que si van a poder aparcar o no, pero como no sabemos nada, nada les podemos decir», comenta a Leonoticias el dueño del café-bar Mississippi, un local que ha ganado vida y vistas con la apertura del entorno de Feve: «En principio parece que va bien. Le da más ambiente, más alegría y más vidilla, antes mirabas por la ventana y no veías nada. Si por una acera pasan cien personas pues puede entrar alguien, si no pasa nadie pues no. Se nota más gente y más coche».

«Más árboles e iluminación»

Lo que echa en falta Javier Fernández es más luz en el parque que está frente al edificio de la estación: «Hasta que no esté terminado no echamos nada en falta. Faltan árboles en la zona nueva, e iluminación porque este parque que tenemos carece de iluminación. Lo nuevo no lo sé porque aún no lo he visto. Es lo que veo, a falta de que esté todo rematado«.

Ampliar De arriba a a bajo e izquierda a derecha: Cristina García (bar San Lorenzo), Javier Fernández (caf-bar Mississppi), Conchi Fernández (jubilada) y Pedro Morán (residente en Suero de Quiñones). S.S.

Conchi Fernández Martínez, una jubilada que paseo con su perro por el Espolón, comparte alguna queja con Javier Fernández, y añade alguna más para ambas zonas y la que las conecta a través del jardín de la Era del Moro: «La zona de Feve me gusta pero me tienen intrigada algunos carteles que ponen que están prohibidos los perros cuando somos mucha gente los que tenemos pero en León. Si no quieren que nos quedemos con nuestros animales en esas zonas, que nos digan que no podemos parar pero que por lo menos lo pongan de paso. Pero por lo demás, en general, me gusta mucho todo»

Esta mujer, muy optimista con el resultado pide algo más para la zona del Espolón: «Me encanta como ha quedado aunque parece que no hay cosas terminadas pero yo pondría más bancos, una fuente y algún árbol más, y a ver el tema de la vegetación porque veo que hay una zona destinada a ella».

«Hay mucha queja, se van a recoger firmas»

A escasos metros de allí, unos obreros todavía trabajan en el adoquinado de la zona más cercana al arco de la Cárcel y otros en el acceso a la calle Carreras, muy cerca de una calle Palomera que parece ser el tema más comentado en el barrio esta semana: «Ahora es de bajada, pero no tiene sentido que haya tres calles paralelas seguidas en este sentido: Perales, Palomera y Santa Teresa. Nadie puede acceder con el coche hasta el bar sin dar una gran vuelta. Una locura, nadie puede ir en el otro sentido», comenta con cierta indignación Cristina García Escapa, del bar San Lorenzo, en plena calle Palomera.

El comentario lo secundan varios clientes que asisten a la entrevista a Cristina, que asegura que esa es la mayor queja: «El cruce cercano al bar Chigre -Palomera con Fernando I y Monja Etheria-, pues un poco más estético, pero lo que no le gusta a nadie es la ordenación del tráfico, incluso se habla de recoger firmas. Yo, todo lo que he escuchado son quejas. No sé quién lo pensó o lo diseñó pero no lo hizo muy bien».

Un tema, el del tráfico, que es menos polémico en un entorno de Feve -que muchos señalan lo que ha tardado en abrir- porque, como aseguraba el dueño del Mississippi, es algo más temporal y convence a algunos vecinos como a Pedro Morán, que comenta en una terraza de un bar en la calle Renueva - que ha cambiado de sentido de circulación- cómo está el tráfico en estos primeros días: « La gente está con mucho lío todavía. Hay mucho atasco en Suero de Quiñones con el cambio a doble sentido, aunque a mi me viene bien siempre que no haya mucho lío de tráfico».

Pedro, que vive en Suero de Quiñones, que ahora pasa a tener circulación en ambos sentidos, se muestra satisfecho con el entorno de la estación de Feve, aunque echa en falta algo más de arbolado: «Acabo de dar una vuelta por ahí y tiene buena pinta. Mucho verde y muchos elementos, aunque no vendría mal algún árbol más. Se echan de menos pero claro, después hay que mantenerlos».