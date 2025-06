Del «no sirve para nada» al «ha quedado guapo», las dispares opiniones sobre la pérgola bioclimática de León

Alberto P. Castellanos León Sábado, 21 de junio 2025, 09:16 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Muchas dudas, pocas certezas y buena nota. Aunque el trajín de personas no es aún muy importante, vecinos y transeúntes comienzan a conocer el intercambiador de autobuses Reyes Leoneses y su pérgola bioclimática, y a opinar sobre todo el conjunto.

El resumen de todas esas opiniones lo da uno de los que viene de fuera, de Ponferrada, y que mientras espera a que unos conocidos hagan unas gestiones en el edificio de la Junta se encoge de hombros y dice «nunca llueve a gusto de todos».

Algo muy cierto al confrontar apenas dos testimonios. Mientras Jesús dice «no lo veo nada bien», Raquel manifiesta que «está todo precioso». El primero, un jubilado que observa el remate de las obras, se queja prácticamente de todo: «Lo que no veo bien es el intercambiador, que debería estar en la estación de autobuses y en la de tren, todo unificado, no aquí apartado. Y las jardineras lo llenarán todo de verde y moscas, y debería dar sombra y quitar agua, pero ahora nada estamos aquí a la solana».

Antes de que llegue la vegetación a poder cubrir las estructuras se ha anunciado en la inauguración del cercano parque del león gigante que la sobra la darán unas placas fotovoltaicas que tenían a este intercambiador de Reyes Leoneses como una de sus once instalaciones previstas.

Raquel, una mujer mayor que pasea tranquilamente por el entorno declara que le gusta la pérgola: «Muy bonita. ¿Pondrán algo por encima?». Se pregunta mientras se da cuenta de las enredaderas que están colocadas en los laterales y que, con el tiempo, deberían ser las que den cobijo a los paseantes y a quienes esperan a sus autobuses: «A lo mejor crece. A mi me gusta mucho esta idea, más que los árboles, y con el nuevo parque, está todo precioso». Comparte opinión con Montse: «Muy bien, me parece muy bonito. Muy positivo, con mucho espacio. Algo resguarda, mejor esto que nada».

«Si llueve, esto no vale para nada»

Una opinión que para Alfonso, un joven que vuelve de pasear a su perro, sería conformista: «Si va a quedar así creo que no está muy bien. Si llueve, que en León es probable, pues esto no vale para nada. Y apenas da sombra, y estamos llegando a verano con las temperaturas extremas que tenemos aquí».

Félix, un jubilado que observa este nuevo espacio en León, se muestra cauto: «Se supone que se cubrirá de vegetación. Ahora mismo mi opinión está en al aire. De la lluvia esto no proteje nada, y de la sombra ahora de momento tampoco. Si esperan que en un año o así crezcan...», comenta sobre el tema de la cubierta. Añade, más categórico, sobre los plazos: «Lo que me ha parecido es un tiempo extraordinariamente largo para terminar una obra que, vista desde fuera y sin conocimientos de construcción, no parece para tanto. A mí me ha parecido exagerado y de momento lo dejo en un 'ya veremos'»

«No sé ni lo que están haciendo»

Otros comentarios se centran en el porqué de las obras. Algunos, como Manuel, no comprende cómo funcionará el intercambiador: «Me puede gustar pero esto no quita ni agua ni sol. No sé ni lo que están haciendo, no lo entiendo. No sé por dónde entran ni salen los autobuses. No tengo ni idea. Cuando empiece a funcionar tendré una opinión más formada».

Una pareja de jubilados comenta con ánimo la estructura mientras ven como un obrero pinta una zona de recarga para vehículos eléctricos mientras otros tres miran. El primero en hablar acaba haciendo más preguntas que respondiéndolas: «Si va a quedar así no, no entiendo el rallado este, ¿no van a poner verde o algo?«, cuestiona Andrés, que tampoco sabe muy bien a qué se dedicará todo: »No he entendido que va a ser esto. ¿Un intercambiador? Para que la gente suba y baja, pues bien«.

«Guapo ha quedado. Si luego crecen las enredaderas quedará muy bien», añade Andrés. José Luis aprovecha para comentar el coste del cercano y recién inaugurado parque del león gigante: «No se habrá gastado mucho el alcalde con el león... ¿Casi un millón?». Él y Andrés se miran y piden «que arregle Padre Isla que no dejan ni crecer los árboles», dice José Luis mientras Andrés añade «que no paran de arrancarlos, habría que arrancarlos a ellos -los que los rompen- la cabeza».

Por último, y antes de proseguir su paseo y conocer algún detalle más de la obra, José Luis, concluye que la zona, entre el intercambiador y el nuevo parque «para los chavales está bien».

Más de dos años de espera

Desde que en abril de 2023 se anunciara que, gracias a una partida de fondos europeos concedidos desde el Gobierno de España, se crearía «una gran parada de buses cubierta» en Reyes Leoneses han pasado ya 26 meses que justifican las quejas de algunos vecinos sobre los plazos de ejecución de un proyecto con casi 1,8 millones de euros de presupuesto.

Y es que pasó más de un año y medio hasta que se empezó a ver movimiento con unas obras que se iniciaron a finales de octubre de 2024 y cortaron el tráfico de la avenida en noviembre, momento en el que ya se avisó desde el Consistorio de que se «tardaría» en colocar la pérgola.

Una instalación que, gracias a la colocación de las placas solares confirmadas por el alcalde de León el 18 de junio, ayudará en uno de sus cometidos: servir de cobijo del sol o la lluvia a quienes esperen a su autobús allí o simplemente estén en la zona. Otras preguntas de este medio al Consistorio, hechas días antes de la inauguración del león gigante donde se habló de las instalaciones fotovoltacias sobre el plazo de entrega de las obras y puesta en funcionamiento de la infraestructura no han sido contestadas.