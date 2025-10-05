Sigue en directo la romería de carros y pendones de San Froilán a La Virgen del Camino

08:45

Primero la Catedral de León en sobrerrelieve, la calavera, luego el bastón y por último la nariz. Catedral, calavera, bastón y nariz. Y así una y otra vez. Una de las tradiciones más divertidas para los pequeños de la casa, pero de las que siempre se cumplen en todas las edades. Y es que lo de las narices de San Froilán es una tradición en mayúsculas y no se puede dejar.