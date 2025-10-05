Sigue en directo la romería de carros y pendones de San Froilán a La Virgen del Camino
La localidad del alfoz de la provincia centra este domingo, 5 de octubre, los festejos de San Froilán con el tradicional cortejo de pendones y carros engalanados
Domingo, 5 de octubre 2025, 08:43
09:26
En la jornada del sábado tuvo lugar el Monoloco, el festival leonés que cada edición se supera. Aquí tenéis algunas imágenes .
09:02
También os dejamos por aquí el programa del día , para que no os perdáis nada.
09:01
En la noche de este sábado, León disfrutó de un espectáculo con más de 300 drones que dibujaron la historia y tradición de León en el cielo. Un espectáculo muy esperado por los leoneses que tuvo algún problema técnico y camufló un eslogan de campaña entre carros y pendones. Aquí os dejamos la noticia completa y un vídeo .
08:56
Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control. Os dejamos aquí las recomendaciones para subir a La Virgen del Camino.
08:45
Primero la Catedral de León en sobrerrelieve, la calavera, luego el bastón y por último la nariz. Catedral, calavera, bastón y nariz. Y así una y otra vez. Una de las tradiciones más divertidas para los pequeños de la casa, pero de las que siempre se cumplen en todas las edades. Y es que lo de las narices de San Froilán es una tradición en mayúsculas y no se puede dejar.
08:35
Una jornada de devoción pero, sobre todo, de tradiciones, donde no han faltado los perdones. Y es que se dice que estas avellanas de San Froilán quitan los pecados y que antiguamente los mozos se las regalaban a sus novias para pedirlas perdón por la noche anterior de fiestas que se habían pegado. ¿Conocías esta historia?
08:30
¡Buenos días y Feliz San Froilán! Ha llegado el día grande, el día de peregrinar hasta La Virgen del Camino para ver los pendones, el desfile de carros, asistir a la misa, comprar perdones y tocarle las narices al santo. Jornada intensa la que se vivirá en el alfoz y donde estaremos para contaros todo lo que ocurra en directo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Espectáculo de drones sobre las tradiciones y Monoloco este sábado en León
- 2 La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país»
- 3 Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid
- 4 La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León
- 5 El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León
- 6 Más de 300 drones dibujan la historia y tradición de León en el cielo
- 7 Arranca la reserva para viajes del Imserso con tarifas desde 50 euros y opción de mascotas
- 8 La Cultural, en mitad de tabla en valor de mercado: estos son los jugadores más valiosos
- 9 Vivir con una bolsa: «Tener una ostomía es como llevar gafas o muleta»
- 10 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad