Pendones en la romería de San Froilán en La Virgen del Camino. Campillo

Sigue en directo la romería de carros y pendones de San Froilán a La Virgen del Camino

La localidad del alfoz de la provincia centra este domingo, 5 de octubre, los festejos de San Froilán con el tradicional cortejo de pendones y carros engalanados

Alberto P. Castellanos
Inés Santos

Alberto P. Castellanos e Inés Santos

León

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:43

09:26

En la jornada del sábado tuvo lugar el Monoloco, el festival leonés que cada edición se supera. Aquí tenéis algunas imágenes .

09:02

También os dejamos por aquí el programa del día , para que no os perdáis nada.

09:01

En la noche de este sábado, León disfrutó de un espectáculo con más de 300 drones que dibujaron la historia y tradición de León en el cielo. Un espectáculo muy esperado por los leoneses que tuvo algún problema técnico y camufló un eslogan de campaña entre carros y pendones. Aquí os dejamos la noticia completa y un vídeo .

Sigue en directo la romería de carros y pendones de San Froilán a La Virgen del Camino

08:56

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control. Os dejamos aquí las recomendaciones para subir a La Virgen del Camino.

08:45

Primero la Catedral de León en sobrerrelieve, la calavera, luego el bastón y por último la nariz. Catedral, calavera, bastón y nariz. Y así una y otra vez. Una de las tradiciones más divertidas para los pequeños de la casa, pero de las que siempre se cumplen en todas las edades. Y es que lo de las narices de San Froilán es una tradición en mayúsculas y no se puede dejar.

08:35

Una jornada de devoción pero, sobre todo, de tradiciones, donde no han faltado los perdones. Y es que se dice que estas avellanas de San Froilán quitan los pecados y que antiguamente los mozos se las regalaban a sus novias para pedirlas perdón por la noche anterior de fiestas que se habían pegado. ¿Conocías esta historia?

08:30

¡Buenos días y Feliz San Froilán! Ha llegado el día grande, el día de peregrinar hasta La Virgen del Camino para ver los pendones, el desfile de carros, asistir a la misa, comprar perdones y tocarle las narices al santo. Jornada intensa la que se vivirá en el alfoz y donde estaremos para contaros todo lo que ocurra en directo.

Actualización disponible

