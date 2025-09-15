Las 'páginas amarillas' de la identidad leonesa, un directorio digital para conocer las tradiciones El Instituto Leonés de Cultura publica la Guía de Recursos en torno a la Cultura Tradicional, un documento que se enviará a todos los ayuntamientos con información sobre pendones, juegos, lucha leonesa o razas autóctonas

Ana G. Barriada León Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:10 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

No es raro que muchos vecinos, alcaldes o entusiastas paisanos de los pueblos de León se pregunten cómo organizar en su zona un corro de lucha leonesa, una demostración de bolos, una feria ganadera con razas autóctonas o un desfile de pendones. Pero siempre en el aire la duda, ¿cómo hacerlo, a quién acudir, qué necesito?

Para dar respuesta a estas preguntas y crear un documento actualizable y a disposición de todos los leoneses el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León ha estado tres meses trabajando para crear la Guía de Recursos en torno a la Cultura Tradicional «para vivir y sentir León». Una especie de páginas amarillas que compone un directorio donde se aglutinan «las señas de identidad de la provincia».

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, acompañado por el coordinador del ILC, Emilio Gancedo, presentaban este lunes la guía que incluye diferentes temáticas con teléfonos de contacto, correos electrónicos o direcciones de interés. Datos que «ayudan a divulgar los hitos de la cultura tradicional leonesa y son de verdadero interés».

El objetivo de esta guía -donde se incluye una breve explicación sobre temas como los pendones, el consejo o la junta vecinal, los juegos tradicionales, los bolos, la lucha leonesa, las razas autóctonas, la arquitectura tradicional, la música y bailes, el carnaval, la indumentaria, la lengua leonesa y la gallega o el ramo leonés- es contar en cada apartado con información específica para que los interesados en cada tema puedan ponerse en contacto con expertos o ampliar su conocimiento.

Actualización del catálogo de publicaciones con casi 500

Una guía con información en definitiva para que los eventos que se organicen sean «100% leoneses» y donde se va «al grano» para ayudar a ayuntamientos y vecinos a que las fiestas «presten más». La guía está disponible en la página web del ILC y se mandará a todos los ayuntamientos para que la tengan en cuenta.

A esta guía de recursos se une otra novedad: el Instituto Leonés de Cultura ha renovado el catálogo de publicaciones para poner al día el directorio de los casi 500 títulos relacionados con León que tanto el ILC como la Diputación de León antes de la creación del Instituto ha publicado y que recogen, al fin y al cabo, la historia de la provincia en una miscelánea de temas con la tradición y el amor por la tierra como eje de unión.

«No digas bro, di paisano»

En los últimos años el Instituto ha marcado en su agenda de prioridades abrirse a la sociedad leonesa y darse a conocer. La institución, como explicaba su coordinador, se ha adaptado a los nuevos tiempos haciendo uso de herramientas como Youtube para difundir su actividad y de las redes sociales para estar al día del pulso de León.

Una de las novedades más vistosas y prestosas es la creación de camisetas con lemas y mensajes puramente leoneses que se pueden adquirir en el Museo de los Pueblos Leoneses, uno de los centros etnográficos más importantes del noroeste de España ubicado en Mansilla de las Mulas y que ahora se pone de moda con sus camisetas con slogans tan llamativos como: «No digas bro, di paisano».