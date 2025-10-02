Lanzan una versión de 'San Froilán' para un vino Rioja El etiquetado de esta botella cuenta con uno de los emblemas de la fiesta de la Región Leonesa

Una bodega riojana ha lanzado una exclusiva edición conmemorativa que se podrá disfrutar en la hostelería de la región leonesa para celebrar este día de San Froilán

Se trata de los 130 doble magnum y contienen un coupage de uvas tradicionales de la DOC Rioja (Tempranillo, Graciano, Mazuelo y Garnacha) de la añada 2021 y con 12 meses de crianza en barricas de roble francés y americano.

La etiqueta diseñada para esta ocasión rinde homenaje al alzado de los pendones, en el marco incomparable de la Catedral de León.

La bodega Real Agrado (Grupo El Gaitero), presenta una edición especial creada en exclusiva para celebrar San Froilán.

La colección de ediciones conmemorativas de Real Agrado se distingue porque cada año viste un diseño diferente, inspirado en elementos representativos de una fiesta tan señalada para todos los leoneses. Este año los protagonistas son los pendones, una de las señas de identidad de la Región Leonesa.

La etiqueta y la caja regalo son de edición limitada. El formato de la botella es de tres litros y se dispondrá de 130.