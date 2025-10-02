Mercado medieval de las Tres Culturas y Sanguijuelas del Guadiana este jueves en León

Mercado medieval y Sanguijuelas del Guadiana este jueves en León.

Ana G. Barriada León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:12 | Actualizado 09:35h. Comenta Compartir

Jueves de auténtica fiesta en León. San Froilán va creciendo en la capital del Viejo Reino con la inauguración de una de las actividades más esperadas y queridas por los leoneses: la apertura del mercado medieval de las Tres Culturas.

La nota musical la pone hasta el próximo 6 de octubre el Proyecto Península que este jueves trae al leonés Rodrigo Martínez y al grupo de moda Sanguijuelas del Guadiana

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

18:00 h Presentación del libro 'La verdadera historia de La Virgen del Camino: Historia y Tradición Leonesa'. Del autor Jorge Martínez Montero. Un riguroso trabajo de investigación y documentación de más de diez años de trabajo, a través del cual se da a conocer el origen, la tradición y el fervor devocional de la imagen mariana por parte de la ciudadanía leonesa durante más de cinco siglos de historia. Palacio del Conde Luna.

18:30 h Inauguración oficial del Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Hasta las 00:00 h. Plaza de San Isidoro y alrededores.

18:30 h Tarde de fiesta en las Ventas y Equinoccio de Otoño '25. Animación musical en el barrio con la Clave de Sol. Organizan: A.VV. Mariano Andrés y Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño. Plaza Juan de Austria (Iglesia de San José de las Ventas).

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Barandal y Andadura. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Taller gratuito de bailes latinos: «A bailar en San Froilán». Organiza Asociación Cubana- Leonesa. Centro Cívico León Oeste. Barrio El Crucero.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Rodrigo Martínez (León). Uno de los máximos representantes del folk leonés contemporáneo. Plaza Mayor.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Sanguijuelas del Guadiana (Extremadura). Rock, flamenco, rumba y autotune. Plaza Mayor.