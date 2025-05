Abre al tráfico el entorno de Feve: «¿Bonito? Sí. ¿Lento? Mucho»

Alberto P. Castellanos León Martes, 27 de mayo 2025, 13:51 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Peatones despistados que preguntan a la prensa si pueden pasar por allí, jardineros precintando parterres con el césped creciendo, barredoras, camiones lanzando chorros de agua o recogiendo el vallado y otros elementos. Es el panorama en una zona en León, el entorno de Feve, que se abre «por fin» al tráfico.

Una sensación de alivio unánime en todos los vecinos y transeuntes que, algunos sin saber muy bien qué ocurre, pasan por allí. Uno de ellos es Fran López, que además es maquinista: «Que abran esta parte de la calle -Bilbao- supongo que dará más vidilla al barrio y dará más movilidad a los coches porque hasta ahora había que dar bastante vuelta para ir a Ramón y Cajal por la zona de Espacio Vías. Ahora tenemos esa parte de abajo que nos ahorra tramo y esperemos que haya más aparcamiento disponible«.

Pero nunca llueve a gusto de todos y eso es lo que ocurre con Agustín Gutiérrez, un jubilado que limpia el acceso a su cochera y comenta que «a mí me fastidia porque ahora tengo que bajar para abajo para volver a subir. Me hubiera venido mejor al sentido contrario pero cada uno tiene sus miras», admite apesadumbrado pero tranquilo: «El resultado, por ahora bien, a ver si no vienen todos los coches que vienen a dejar o recoger a los niños de los Maristas por aquí encima y no te dejan ni salir ni entrar. Y además la Policía no viene por aquí».

Luces y sombras de una apertura que se ha dilatado mucho en el tiempo, como señala Isabel Ardions mientras pasea a su perro por la calle Bilbao: «De momento no lo hemos probado, lo que sí que está quedando es bonito. El defecto que le pongo es que ha sido muy lento. El año pasado en agosto estuvo aquí mi nieto y quería bajar al parte y estamos casi en junio y casi parado todo un año«. Isabel recalca esa triple valoración que va desde lo bueno a lo malo pasando por la duda: »¿Bonito? Sí. ¿Lento? Mucho. ¿Y cómodo? Pues aún no lo sé. Y es que, como he leído en Leonoticias, están con la obra en Suero de Quiñones, que seguro que afecta«.

Ampliar La avenida Suero de Quiñones en obras. A.P.C.

Esta mujer se refiere a las obras que se han iniciado muy cerca de esta zona y que restan tráfico a ese sector de Padre Isla, así que de momento, lo que más se nota es una mayor afluencia de peatones, como Pilar Muñiz: «A mí esta nueva calle me viene muy bien porque, desde Palomera hasta casa de mis padres, que viven aquí cerca, llego en un momento. Además, esta zona verde que antes estaba echa un churro».

«Ojalá llegue el tren»

Esta ama de casa comenta que sólo faltaría una pieza más para que esta zona luciese completa: «El tren, ojalá que llegue, aunque con tiempo. Que llegara para comunicar los barrios con el tranvía como se propuso, sería genial pero a lo mejor es inviable. Vivimos al lado de la vía y es un desperdicio eso todo tan parado», lamenta Pilar que, como Luis Redondo, se queda con lo positivo de esta apertura: «Este camino que han hecho está genial. Estaba deseando que se abriera, que llevábamos mucho tiempo con ella terminada pero no se abría. Me gusta. Para peatones, coches, para el ambiente en general, porque esto estaba hecho una escombrera. Estoy notando que el ayuntamiento hace cosas interesantes».

Luis Redondo, Isabel Ardions y Fran López, caminando por la zona abierta al tráfico en el entorno de Feve. A.P.C.

Fran López, el maquinista, sueña con ello: «Me crié entre los trenes, y me hace ilusión que se peleé tan bien para que el tren llegue hasta el centro porque los intereses que hubieron atrás, como pasó en Gijón, y aquí pasó algo parecido así que ojalá llegué el tren de ancho métrico«.

«Estas obras están muy bien»

Luis Redondo, jubilado que pasea por la zona, comenta que también «Lo que hicieron en el Espolón ha quedado muy bien, le da una amplitud y profundidad a la calle y a las casas, les da una vida... Estas obras están muy bien«, aunque aprovecha para lanzar una queja que ya ha trasladado al ayuntamiento: »La limpieza en el centro se ve y se agradece pero en los barrios deja mucho que desear. Se lo dije hace tiempo al teniente de alcalde y me dijo que los empleados y tal, y le dije que todos pagamos lo mismo y mano de obra hay pero no está muy concentrada en algunos sitios y que por los barrios pasan pero muchas veces no recogen lo que hay«.

Las reclamaciones se mezclan con otros 'aplausos' a obras cercanas, como los de Isabel Ardions: «Me alegra que este alcalde le ha puesto orden a Los Cubos y ese proyecto no se hacía. Lo que deberían cuidar un poco las murallas porque están muy sucias. Dudo que las den Patrimonio de la Humanidad pero abría que limpiarlas».