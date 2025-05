La apertura del Espolón deja a los vecinos «satisfechos» pero «expectantes»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 26 de mayo 2025, 14:09 Comenta Compartir

Obreros retirando material conviven con vecinos del barrio y de muchos otros que acuden curiosos a ver el resultado de una de las infraestructuras más demandadas y esperadas en León de los últimos años. Todos ellos, mucho más relajados que unos conductores que circulan con un extra de precaución ante las novedades.

César García, un jubilado que pasea por la zona comenta que «toda la vida he vivido por aquí y estoy expectante. De momento no me defino muy bien y no me aclaro con el tema de las direcciones de las calles». Argumento similar al que dan María del Carmen Díez: «Hasta que no esté todo en funcionamiento no podemos hablar mucho»; y María Pilar Fernández: «No sabemos muy bien cómo va a ser».

«A la larga, hará falta una valla»

El planteamiento de estas dos vecinas y de muchas otras personas, al igual que preguntas sobre el retraso o los sobrecostes, le han llegado directamente al alcalde de León, como confirma la copropietaria del bar El Chigre, Marimar Crespo: «Ha estado por aquí el alcalde mirando las obras, y la gente le ha preguntado a ver cómo han hecho esto y lo otro... Pequeñas quejas. Ha estado hablando con todos. Yo le he preguntado por la terraza de mi bar, que a lo mejor necesitaría una valla junto a la acera, y me dijo que los coches tienen que ir a 30 y que no hace falta pegar las mesas mucho a la calzada, así que de momento no». Previsión que Marimar no comparte por completo: «Yo creo que a la larga me pondrán valla, espero que no pase nada».

Preocupación por la seguridad de peatones y clientes, también por los cambios de sentido de circulación de algunas calles: «Te asombra verlos pasar y además con el cambio de dirección te sobresaltas porque ves que alguno va por dirección prohibida, ¡y no!, es que ha cambiado de dirección la calle», relata Marimar. María del Carmen, mientras pasea a su perro, dice que «ya verás el lío que va a haber aquí, porque no sé porque han dejado algunas calles tan estrechas. Hasta que no empiece a funcionar, porque con el cambio de sentido de la calle Palomera, no sé cómo va a resultar». Otro vecino, Lorenzo, relata que ha visto ya «algún despiste, que es lógico y normal. También han cambiado el sentido a San Mauricio, que de forma provisional estaba de uno y ahora en otro».

«Ha quedado fenómeno»

Dudas sobre un aspecto pero en otros, la obra del Espolón recibe muy buenas críticas: «Una ventaja para todos los que vivimos aquí. Las entradas y las salidas que no teníamos durante meses, estábamos aislados. Todo se resuelve y todo llega. Ha quedado fenómeno, a mi me gusta y para el trayecto que tengo que hacer, pues mejor«, finaliza Lorenzo sonriente mientras observa a los primeros coches que transitan por estas calles. César coincide: «Visualmente está bastante mejor. Esta zona estaba muy degradada y aún queda mucho trabajo. Hace más de 50 años, donde los cubos, era todo un lodazal con cuadras y piaras. No se podía ni andar. Se tendrían que haber reconstruido los cubos que faltan de la muralla, pero ya para otra ocasión».

Recuerdos de épocas pasadas como los que tiene María Pilar Fernández que añade con melancolía que «es una pena que muchos que querían esto, como mi marido, se hayan muerto sin llegar a verlo», pero que «es un lujo, porque abrir las ventanas y ver esto (mientras señala a las obras finalizadas)... Es una gozada». Misma valoración que hace María del Carmen Díez: «Este barrio está quedando muy bien, las cosas como son», aunque hubiera preferido que los retrasos no se hubieran producido, y comenta con ironía los motivos de esta tardanza: «La lluvia y lo que no es la lluvia... Todavía está la Sagrada Familia sin terminar y mira los años que lleva«, termina con una sonrisa aunque recuerda que »22 meses con esto sin abrir... Se ha hecho largo y complicado, y no lo han terminado«, en alusión a los remates que faltan en el adoquinado, zonas verdes y en alusión a posibles cambios en el sentido de las calles.

Marimar Crespo, del bar El Chigre, resumen el sentir de muchos vecinos: «Con esta inauguración estamos contentos, se ven pasar coches y personas, hay mucha gente mirando y da alegría».