Las primeras deficiencias del nuevo entorno de Feve: faltan sombras y accesos

Leonoticias León Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:54 Comenta Compartir

Tras la reciente apertura al tráfico del entorno de Feve, desde el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León consideran que «después del mucho tiempo que se ha tardado en esta demandada apertura» podrían haberse efectuado obras que permitirían la mejora en el uso de este nuevo entorno para la ciudad.

Han observado que existe un nuevo parque para los niños del que «lamentablemente no existe ningún tipo de sombra», al no haber ni árboles ni ningún tipo de cobertura, por lo que recuerdan que, gracias a una enmienda a los presupuestos de UPL del año 2019, se realizaron diversas cubiertas en varios parques de la ciudad que no solamente dan una importante sombra en las épocas estivales, sino que también permite que cuando llueve, los niños puedan cobijarse y seguir jugando en el entorno. Por ello consideran precisa la instalación de una cubierta del parque recién abierto.

Mejores accesos

También han observado en esta apertura que para poder acceder al parque y a toda esa zona solamente existen dos puntos de acceso: Padre Isla y Ramón y Cajal, por lo que todos los residentes en las zonas aledañas que no estén en ambos extremos tienen que dar toda la vuelta para poder acceder al recinto.

Desde UPL creen interesante ejecutar una pasarela superior a las vías que permitiese el paso desde el punto medio desde la calle Bilbao hasta la propia zona verde, lo que supondría una conexión importante de acceso a esa zona de la ciudad a la nueva zona aperturada.