Escuelas Deportivas de León: cómo inscribir a los niños, precios y actividades ​Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 22 de septiembre y las actividades comenzarán, con carácter general, el 1 de octubre

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 11:13 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

Las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de León presentan su plan deportivo de actividades extraescolares con la vuelta a las aulas. La oferta para el nuevo curso escolar ofertada por la Concejalía de Deportes está compuesta por una variedad notable de actividades, integrada por deportes colectivos, deportes individuales, actividades polideportivas, actividades acuáticas, actividades expresivas, actividades al aire libre, actividades adaptadas, actividades relacionadas con el control mental y corporal o actividades de lucha.

La oferta de actividades para el próximo curso 2025/2026 incluye: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boxeo olímpico, ciclismo, deportes autóctonos, escalada, Escuela 100x100 deporte, fútbol sala, gimnasia artística, golf, kung-fu/wu-shu, lucha leonesa, montaña y aventura, natación adaptada, pádel, patinaje y hockey línea, predeporte, rugby, salvamento y socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 22 de septiembre. Estas podrán hacerse en los propios colegios, a través de las entidades colaboradoras (clubes, fundaciones, federaciones y empresas) y también en la Secretaría de Escuelas Deportivas. En el caso de los grupos de Gimnasia Artística programados en las instalaciones municipales y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la inscripción se realizará a través de la página web de deportes del Ayuntamiento.

Está previsto que las Escuelas Deportivas Municipales inicien su actividad a partir del 1 de octubre tanto los propios centros escolares como en espacios municipales. Algunos grupos podrán empezar ese día porque ya estén conformados, mientras que otros deberán seguir configurándose, pudiendo comenzar más tarde.

Precios

Las modalidades deportivas ofertadas se dividen en tres tipos. Las de tipo A son las que cuentan con tarifas municipales y precios públicos aprobados por los órganos de gobierno. Estas mantienen el precio de los últimos años con una cuota de 40 euros para empadronados y de 28 euros para familia numerosa.

En el caso de los no empadronados, la cuota es de 50 euros y de 30 para familia numerosa.

Para situaciones de desempleo (de ambos cónyuges; o si son monoparentales, quien esté al cargo de los hijos) o desprotección las Escuelas Deportivas Municipales son gratuitas. Esto incluye dos horas semanales de entrenamiento y competiciones y eventos deportivos. Para estos deportes tipo A, la hoja de inscripción se podrá descargar de la web www.deportes.aytoleon.es a partir del 22 de septiembre.

En los tipos B y C, que son actividades que se desarrollan a través de entidades colaboradoras y clubes de la ciudad, las cuantías de las matrículas varían (consultar tabla de precio en .pdf adjunto). En este caso las inscripciones se tramitarán directamente con las entidades que desarrollan la actividad.

Otras actividades complementarias

Además de las clases de formación deportiva en horario extraescolar, las Escuelas Deportivas Municipales organizarán competiciones regulares a lo largo del curso en forma de ligas y jornadas de competición. La previsión es realizar también eventos deportivos complementarios durante los fines de semana. Las Escuelas Deportivas Municipales también cuenta con Aulas Deportivas, que son proyectos teórico-prácticos dirigidos a los departamentos de Educación Física de los centros y a través de los cuales el Ayuntamiento de León busca fomentar el conocimiento y la práctica de diversas actividades deportivas en horario lectivo.

Están previstas aulas de deporte adaptado, salvamento y socorrismo, escalada, juegos de lucha, patinaje o deportes autóctonos.

Carné gratuito

Cada usuario de las Escuelas Deportivas Municipales cuenta con un carné gratuito. Este tiene asociados beneficios tales como el acceso a las piscinas municipales, entradas a los partidos de los equipos de élite de la ciudad o descuentos en tiendas deportivas.

Aquellos centros escolares que deseen organizar las actividades deportivas al margen del Ayuntamiento precisarán de este carné para poder participar en la competición escolar. En este caso, su coste es de cinco euros.