Las entrevistas de trabajo 'exprés' llegan a León y Ponferrada para cubrir la necesidad de personal en hostelería El próximo 26 de noviembre en Ponferrada y el 27 en León se reunirá en un espacio común a empresas y candidatos para la realización de entrevistas breves

Hosteleros y aspirantes a las plazas, en la jornada de entrevistas en Palencia.

Borja Pérez Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

Tras el éxito en otros puntos de la comunidad, la iniciativa 'Entrevistas de trabajo 'exprés'' llegará a León y Ponferrada este mismo mes de noviembre. Concretamente, será el miércoles 26 en la capital berciana y, posteriormente, el 27 en la ciudad de León.

El evento se basa en la organización de un encuentro entre empresarios y demandantes de empleo con el objetivo de facilitar con la mayor agilidad posible la cobertura de puestos en un sector necesitado de personal como es el de la hostelería leonesa, sobre todo de cada a la campaña de Navidad, aunque también se buscará reforzar la incorporación de profesionales a futuro.

Perfiles demandados

Entre los perfiles más demandados se incluyen cocineros, ayudantes de cocina, pinche, Office, camarero, jefe de sala, recepcionista, camarero de piso, sumiller y personal de mantenimiento.

En un espacio común enfocado exclusivamente en la comodidad y la rapidez, cada empresa interesada dispondrá de un espacio habilitado para realizar entrevistas rápidas con los perfiles previamente solicitados. Según reconoce la Asociación de Hostelería de León, será «una oportunidad real de conocer a candidatos y establecer contactos para incorporaciones a corto y medio plazo».

Esta iniciativa llega a León tras haberse llevado a cabo en otros puntos como Salamanca, donde alrededor de 900 personas se congregaron en la sede de la Cámara de Comercio, según los datos obtenidos por SalamancaHoy.

El proceso a desarrollar

Allí, los asistentes recibieron un correo en el que se les convocaba el día señalado a las 9:30 horas, con asistencia obligatoria. Posteriormente, el proceso que se llevó a cabo y que se repetirá en León es sencillo. Primero, los interesados se identifican como demandantes de empleo y eligen el puesto al que quieren aspirar para, posteriormente, pasar a una sala con los empleadores, donde simplemente dejan su currículum y responden a preguntas rápidas.

La acción se lleva a cabo es fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y las asociaciones empresariales más representativas del sector; concretamente la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (HOSTURCYL) y la asociación de empresarios de Hostelería de León.

Con esta iniciativa conjunta, el sector hostelero y turístico de León «refuerza su compromiso con la dinamización del empleo y la atracción de talento, ofreciendo soluciones prácticas a las dificultades actuales de contratación».