El impacto del turismo en la ciudad de León deja 29 millones de euros La capital alcanza los 450.000 visitantes hasta el verano y registra un incremento del público extranjero

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:02 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

La ciudad de León ha exhibido todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo del Interior (Intur), que se celebra del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Muestras de Valladolid, y que ha dedicado la jornada a la promoción de la capital leonesa y de su provincia bajo el lema 'León más vivo que nunca'.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha sido la encargada de detallar todas las propuestas que se ofrecen a los turistas que cada día eligen León como destino y que son «los mejores embajadores de la ciudad». A este respecto, ha querido destacar en su intervención las excepcionales cifras de visitantes que registra la capital leonesa que ha recibido durante todo este año, hasta el mes de agosto, 442.000 turistas y también el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional con el incremento de turistas extranjeros un 35,5% el pasado año, 2024, en concreto 18.500 más que el año anterior. Una tendencia ascendente que posiciona a León como uno de los destinos favoritos a la hora de pasar unos días de descanso.

Estas cifras, ha precisado Escudero, dan como resultado un gasto de 29 millones de euros por parte de los visitantes, un dato que impulsa el comercio de la capital leonesa, favoreciendo así a los sectores del ocio y la hostelería, y la creación de empleo. Para conseguir estos buenos resultados, la concejala de Turismo ha señalado que tan solo este año se han realizado más de 150 acciones promocionales, tanto nacionales como internacionales, llevando la marca León allá donde ha sido necesario. Por ejemplo, a Roma, donde en mayo se presentó la oferta turística de la ciudad en Turespaña, o hace un par de semanas, cuando se establecieron relaciones con Canadá en un importante encuentro de agentes de viajes del país.

La concejala de Turismo ha presumido con orgullo de que el 80,25 % de los visitantes que viajan a la ciudad muestran una gran satisfacción tras su paso por León. «Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León trabajamos con ahínco para que así sea, para que por cada visitante que conoce León ganemos un nuevo embajador de nuestra tierra», ha subrayado.

Además, ha aprovechado el escaparate de Intur para animar a todos los presentes a visitar León, por su impresionante patrimonio, por su historia bimilenaria, pero también por su oferta gastronómica y por la cantidad de planes de ocio que ofrece a los turistas que recorren sus calles y que son «nuestros verdaderos embajadores». «Nuestra ciudad se caracteriza por un carácter acogedor que recibe al visitante en un lugar joven de alma milenaria. Así es León. Una ciudad que ofrece instantes de placer, que invita a perderse por su casco histórico, que ofrece patrimonio histórico y a la vez vanguardia. Un lugar auténtico y único que hay que descubrir», ha precisado Mercedes Escudero.

La promoción de la provincia

'León más vivo que nunca' es el lema que el Consorcio Provincial de Turismo ha elegido para promocionar la provincia en Intur, la cita anual con el sector turístico que se celebra en Valladolid y donde se ha podido ver por primera vez el vídeo con el que se ilustra esta nueva campaña.

El objetivo de esta iniciativa del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), que está integrado por la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, es «poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, artísticos y gastronómicos de una forma diferente, puesto que continúan intactos tras los incendios que asolaron la provincia», tal y como ha explicado el vicepresidente de este organismo, Octavio González.

«Con las enormes pérdidas humanas, materiales y medioambientales siempre presentes, queremos poner de manifiesto que buena parte de la provincia de León mantiene todo su atractivo, y por eso este año creemos que es el momento de apostar por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras gentes y nuestras costumbres, por nuestros espacios naturales, por nuestra gastronomía», ha detallado González.

Las siete reservas de la biosfera (Picos de Europa, Valles de Omaña y Luna, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Babia y los Ancares Leoneses), Las Médulas, la Cueva de Valporquero, las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana- Leitariegos, el Museo de los Pueblos Leoneses, la Catedral de León, San Isidoro, Botines, el Palacio Episcopal de Astorga y su Catedral son algunos de los puntos emblemáticos de la provincia de León, tal y como ha recordado Octavio González.