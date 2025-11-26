Una comisión informativa intentará dar vida al 'León Market' tres años después La Diputación reacciona tras llevar un año con la competencia delegada y después de la denuncia del Partido Popular en torno al abandono y la suciedad de un proyecto de casi cuatro millones de euros

Borja Pérez Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:57

El pleno ordinario del mes de noviembre ha vuelto a dar pie al debate en torno al proyecto del 'León Market' estrenado hace casi tres años por un coste global de en torno a los 3,6 millones de euros y financiado con fondos europeos.

El propósito inicial del conocido de forma cotidiana como el 'mini Amazon' de León permitiría integrar a todas las marcas que quisieran, incluyendo cualquier producto, en un mismo almacén desde el que se distribuiría a diferentes puntos, permitiendo «aportar valor al comercio minorista y dar el salto al mercado digital», como explicó en su momento el alcalde José Antonio Díez.

La labor de la Diputación

Tras tres años y con la presencia de un espacio «cerrado a cal y canto, sucio y abandonado», como denunció este mes de noviembre el Grupo Municipal Popular, el PP, por medio de su portavoz provincial David Fernández, volvió a centrar la mirada en la situación actual de abandono y suciedad que atraviesa su instalación en Mercaleón.

Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León, dejó claro ante la pregunta sobre «cómo van a poder garantizar que los millones de euros invertidos no se perderán» que «la inversión del market no la ha hecho la Diputación, es el Ayuntamiento de León».

Aun así, a sabiendas del acuerdo del Ayuntamiento con la Diputación para que fuera el organismo provincial quien adquiriese la delegación de las competencias para hacer frente a la parálisis del proyecto, Courel reconoce que «la Diputación se encarga de gestionar algo que me parece súper interesante» y admite que se está llevando a cabo la «fiscalización para desarrollar el viernes una comisión informativa y poder aprobarlo en el plano posterior».

De esta forma, intentarán revivir el 'León Market', tanto en sus instalaciones de Mercaleón que se encuentran «abandonadas, llenas de porquería, elementos embalados, con un almacén robotizado vacío y elementos sin enchufar», como denunció el portavoz popular municipal, que también mostró una página web con un único anuncio actualmente.