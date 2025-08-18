leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente León y Ponferrada saldrán esta tarde a la calle para exigir «actuaciones ya» frente a los incendios
El descenso de las temperaturas y las lluvias «podrían ayudar a estabilizar» los incendios

Las máximas caerán hasta seis grados en mitad de semana y el miércoles se esperan algo de lluvias (25%)

Diego Nicolás Alonso

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:17

La provincia de León afronta una semana marcada por un notable descenso de las temperaturas, que podría contribuir «a la estabilización de los incendios forestales» que durante este mes de agosto han castigado a diferentes puntos del territorio, según Samuel Biener, climatólogo de Meteored.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de este martes 19 de agosto, la entrada de una masa de aire más fresca provocará un alivio térmico en la Meseta Norte y en las zonas de montaña.

El miércoles, el día más fresco

En León capital, las máximas pasarán de los 30 ºC de este lunes 18 de agosto a 24 ºC el miércoles 20, día en el que se espera el mayor descenso. Las mínimas también se situarán en valores más bajos, con madrugadas frescas de 11 a 12 ºC entre el miércoles y el viernes.

Ese mismo miércoles es, además, la jornada con más probabilidad de precipitaciones, un 25% según Aemet. Aunque las lluvias previstas serán en principio débiles o moderadas y se concentrarán en la vertiente cantábrica, cualquier aporte de humedad será favorable en el actual contexto de incendios.

La provincia vive un mes complicado en la lucha contra el fuego, con varios focos activos en la zona noroeste y sur de La Bañeza. La previsión meteorológica, con temperaturas más suaves y posibles lluvias, abre la puerta a que los trabajos de extinción puedan realizarse en condiciones menos adversas que las registradas en jornadas anteriores.

De cara al resto de la semana, los termómetros oscilarán entre los 12 y 28 ºC el martes, 13 y 26 ºC el jueves, y alcanzarán los 29 ºC el viernes y 31 ºC el sábado, antes de volver a bajar el domingo hasta los 24 ºC de máxima.

