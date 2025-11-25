El Cuponazo de la ONCE deja en León un premio de 40.000 euros A través de un boleto vendido en el quiosco del Espolón de la capital leonesa

Leonoticias León Martes, 25 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:05h.

El Cuponazo de la ONCE dejó en León un premio de 40.000 euros correspondiente al sorteo del viernes, 21 de noviembre, gracias a un boleto de TPV vendido por el agente vendedor Vicente Mateo Marco Santos en el quiosco del Espolón de la capital leonesa.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador', reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores de la Organización, 800 de los cuales ejercen la venta en Castila y León. Además, se pueden adquirir desde establecimientos colaboradores autorizados.