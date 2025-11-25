leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura que ha sido intervenida.

La popular escultura de la Condesa que recibe un lavado de cara

Se ha procedido a la limpieza de restos de óxido, grafitis y pegatinas y se han instalado dos nuevas bases pétreas y cerámicas más ligeras

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha intervenido en la escultura Ventana de Luz homenaje a Maese Nicolás que se ubica en el paseo de La Condesa en la que se han realizado labores de mantenimiento y limpieza. La obra ganó en el año 1982 el certamen de escultura Ciudad de León convocado por el Ayuntamiento y la Diputación.

Entre las actuaciones realizadas se han instalado dos nuevas bases pétreas y cerámicas más ligeras que servirán de apoyo a la escultura. Una de las bases de hormigón se había perdido y la otra ya no actuaba de soporte porque la obra se había movido y se apoyaba en la tierra.

Además, se ha procedido a la limpieza del metal, tanto en las zonas que había restos de óxido como los restos biológicos. También se también se han eliminado los grafitis y las pegatinas mediante una limpieza química. Por otro lado, se ha procedido al sellado de las grietas producidas por roturas con resina para evitar que el agua penetre en el interior y se ha aplicado un tratamiento final de protección para evitar nuevos daños.

La empresa Althenia ha sido la encargada de llevar a cabo este trabajo como adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación de elementos patrimoniales y simbólicos del Ayuntamiento de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  3. 3 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  4. 4 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  5. 5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  6. 6 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  7. 7 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  8. 8 El aviso por nieve vuelve a León
  9. 9 Piden colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados de España
  10. 10 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La popular escultura de la Condesa que recibe un lavado de cara

La popular escultura de la Condesa que recibe un lavado de cara