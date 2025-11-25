La popular escultura de la Condesa que recibe un lavado de cara Se ha procedido a la limpieza de restos de óxido, grafitis y pegatinas y se han instalado dos nuevas bases pétreas y cerámicas más ligeras

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha intervenido en la escultura Ventana de Luz homenaje a Maese Nicolás que se ubica en el paseo de La Condesa en la que se han realizado labores de mantenimiento y limpieza. La obra ganó en el año 1982 el certamen de escultura Ciudad de León convocado por el Ayuntamiento y la Diputación.

Entre las actuaciones realizadas se han instalado dos nuevas bases pétreas y cerámicas más ligeras que servirán de apoyo a la escultura. Una de las bases de hormigón se había perdido y la otra ya no actuaba de soporte porque la obra se había movido y se apoyaba en la tierra.

Además, se ha procedido a la limpieza del metal, tanto en las zonas que había restos de óxido como los restos biológicos. También se también se han eliminado los grafitis y las pegatinas mediante una limpieza química. Por otro lado, se ha procedido al sellado de las grietas producidas por roturas con resina para evitar que el agua penetre en el interior y se ha aplicado un tratamiento final de protección para evitar nuevos daños.

La empresa Althenia ha sido la encargada de llevar a cabo este trabajo como adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación de elementos patrimoniales y simbólicos del Ayuntamiento de León.