leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una de las atracciones de años anteriores. L.N

Aquí se ubicaran atracciones mecánicas infantiles navideñas por un euro en León

La concejalía de Participación Ciudadana ha autorizado 16 atracciones navideñas repartidas por toda la ciudad

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

Siguiendo con la tradición, León no solo contará con las luces y los adornos navideños, sino que también ofrecerá espacios pensados para los más pequeños, con una gran variedad de atracciones mecánicas navideñas para disfrutar en familia.

La concejalía de Participación Ciudadana ha autorizado el uso de la vía pública para instalar estas atracciones en los siguientes espacios: tres atracciones en la calle Pilotos Regueral; otras tres en el aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la iglesia; tres más en la Plaza Padre Javier de Valladolid (cerca de El Corte Inglés); y otras tres en la Plaza de San Marcos, junto al quiosco.

Por su parte, tanto en Guzmán, al lado del templete de música, como en la explanada situada frente al Auditorio Ciudad de León, en la Avenida de los Reyes, se instalarán dos atracciones en cada ubicación.

Las atracciones estarán en funcionamiento desde el viernes 28 de noviembre hasta el 7 de enero de 2026. El horario será de tarde los viernes —sin coincidir con el horario lectivo—, y de mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares. La hora de cierre será a las 22:00, mientras que el resto de los días permanecerán cerradas.

El precio por viaje, independientemente de la atracción, será de un euro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  3. 3 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  4. 4 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  5. 5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  6. 6 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  7. 7 Piden colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados de España
  8. 8 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  9. 9 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  10. 10 Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Aquí se ubicaran atracciones mecánicas infantiles navideñas por un euro en León

Aquí se ubicaran atracciones mecánicas infantiles navideñas por un euro en León