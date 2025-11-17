León crece más del triple que la media de la comunidad en creación de empleo por el Black Friday Impulsados por la logística como principal baluarte ante el auge de las compras online, la provincia prevé en torno a un 23% de incremento de contrataciones respecto al pasado curso

Borja Pérez Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

León afronta una de las etapas de mayor movimiento en el comercio de todo el año. La campaña del Black Friday, que a su vez sirve como introductora de la posterior de Navidad, supone un auge a todos los niveles y, en esta ocasión, la previsión en la provincia es especialmente positiva en materia de empleo.

Según los datos de Randstad, explicados por su directora de oficina en León, Berta García, se espera la creación de alrededor de 750 contratos temporales que, además, no serán únicamente para este breve periodo, sino que, cada vez más, se extienden hacia la campaña de Navidad y las rebajas, pasando en muchos casos de empleos de varios días a algunos que pueden alcanzar los meses de duración.

El poder de la logística

Este número de contratos en León supone un aumento del 23% respecto a 2024, colocando a León muy por encima de la media regional –más del triple-, que se sitúa en torno al 7,4%. Esta diferencia viene marcada especialmente por el auge de la logística. Berta García admite que «hay dos sectores muy marcados en este tipo de fechas como son el comercio y la logística».

En el caso de la provincia leonesa, es el segundo de los mencionados quien encabeza el crecimiento y el principal motivo que le lleva a colocarse a la vanguardia en cuanto al motor de empleo temporal en estas fechas: «En León el incremento de contrataciones se centra sobre todo en la logística y el transporte porque tenemos plataformas importantes, lo que explica que el crecimiento aquí sea mayor que en otras provincias».

Evidentemente, los datos aparecen condicionados también por el auge del comercio electrónico, el «preferido» en esta campaña, con alrededor del 66% de las compras a través de Internet. Esto sitúa a la logística en cabeza por la necesidad de distribuir los productos a sus destinatarios.

Los perfiles más demandados

Sin embargo, la irrupción cada vez mayor de Internet no supone un problema para las tiendas, pues en muchos casos, además de «los refuerzos que se necesitan de dependientes», también se requiere un mayor número de personal para la recogida presencial de productos pedidos online.

En líneas generales, la actividad en el Black Friday tanto a nivel nacional como en León «no se ha visto reducida aunque alguno pueda pensar que exista un menor movimiento de gente, sino que se ha desplazado. «El comercio electrónico no ha frenado la contratación, la ha transformado», resume García.

Esta situación dibuja un escenario en el que, según Berta, los perfiles de trabajadores más demandados son, en la logística, mozos de almacén, empaquetadores, carretilleros y repartidores, mientras que en el comercio, aunque no son necesarios tantos refuerzos, se demandan principalmente dependientes, promotores y perfiles de atención al cliente.

Los datos de la comunidad

En lo que se refiere a la comunidad, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán 3.695 contrataciones en Castilla y León, un volumen que supone un incremento del 7,4% respecto a los 3.440 contratos que se firmaron el año pasado.

Por provincias, León logra un incremento del 23 por ciento respecto a los 610 contratos del pasado año. En cifras absolutas está por detrás de Valladolid con 960 firmas (pero con un descenso del 4% respecto al año anterior), y por delante de Burgos con 525 (+11,7%), Salamanca con 475 (+9,2%), Segovia con 250 (+8,7%), Palencia con 260 (+4%), Zamora con 210 (+7,7%), Ávila con 155 (+19,2%) y Soria con 110 (-8,7%).

En todo caso, el Black Friday regresará un año más para insuflar aire fresco al comercio leonés y, sobre todo, a una logística que se mantiene en auge con las diferentes plataformas ubicadas en los diferentes puntos de la provincia.