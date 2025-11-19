UGT denuncia el despido de varios trabajadores de Decathlon en León «por ir en las listas sindicales»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

El sábado 22 de noviembre, el medio centenar de trabajadores de la tienda de Decathlon en León están llamados a las urnas para renovar su Comité de Empresa. Hasta hace unas semanas el proceso transcurría con normalidad, pero entonces todo cambió la empresa ha comunicado el despido de cinco de los siete candidatos de UGT para estas elecciones y la sanción grave a otro más.

Desde el sindicato han solicitado la readmisión de unos y la retirada del castigo a la otra porque consideran que los primeros son nulos y la sanción no tiene base, más allá de sospechar que «se persigue a la clase trabajadora de tal manera que se les ha despedido y sancionado por presentarse en las listas de sindicales de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, algo que vulnera los derechos fundamentales de la Ley Orgánica de Libertad Sindical», según comenta Enrique Reguero, secretario general de UGT en León, que añade que «es triste llegar a a las puertas de una empresa como esta, como una multinacional, que vulnera los derechos fundamentales y que en los años que estamos todavía se estén utilizando estas prácticas».

«Todo atado y bien atado»

«Lo único que les interesa es tener un sindicato de empresa para tenerlo todo atado y bien atado», afirma Enrique Reguero sobre lo que, hasta ahora, ocurría en el Comité de Empresa de Decathlon en León: «El sindicato independiente de Decathlon (SGICD), es el único que estaba representado hasta ahora, un sindicato de trabajadores que todos sabemos que está puesto por la empresa». Es por ello por lo que desde UGT exigen a la dirección de la empresa la readmisión «y que se crea en la democracia, que sea la clase trabajadora quien pueda decidir afiliarse o votar a sus candidatos para que les representen los próximos cuatro años» ante las elecciones que están convocadas para el sábado 22 de noviembre: «Estas prácticas antisindicales en el año en el que estamos no se pueden permitir y denunciamos públicamente y llevaremos donde tengamos que llevar esta situación de vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora».

El secretario general de UGT en León explica que a los trabajadores les han dicho que sus despidos, ya recurridos, se producen por motivos «como la baja productividad» y que la «candidatura sigue adelante a pesar de que la empresa intenta meter miedo a a las trabajadoras y a los trabajadores para que se arruguen y den un paso atrás, pero son valientes y decididos, por lo tanto, aún así se van a hacer las elecciones sindicales» para intentar «mejorar las condiciones salariales como las condiciones de permisos, vacaciones y turnos; trabajar y organizar un poco, colaborar ara mejorar esas condiciones, como se hace en todas las empresas».

«Los derechos constitucionales hay que cumplirlos»

Héctor Yagüe, secretario general de la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en Castilla y León, también comenta que «no era una situación que pensábamos que tendríamos que afrontar, el estar hoy aquí enfrente de una multinacional como es Decathlon para tener que recordarla que los derechos constitucionales hay que cumplirlos».

Aquí se está produciendo una vulneración de derechos fundamentales, se han despedido a cinco trabajadores y se ha y se ha puesto una sanción grave a una trabajadora más por ir en las listas de la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores, por ejercer los derechos que reconoce la Constitución.

«No sabemos qué busca la empresa»

El líder sindical recuerda el artículo 28.1 de la Constitución Española que dice que todas y todos tenemos derecho al sindicarnos libremente, o el 7, donde se reconoce el papel fundamental que realizan las organizaciones, en este caso sindicales, para defender los intereses que les son propios y legítimos: «Lo que queremos reivindicar es que las trabajadoras y los trabajadores que han ejercido su derecho a presentarse por una lista que es la nuestra, no han hecho nada malo, es la empresa la que está buscando no sabemos qué, porque nosotros somos una organización que busca pactar, que busca acordar. Y en este caso, el acuerdo es claro, el acuerdo es que Decathlon retire la sanción grave y sobre todo que retire los cinco despidos», explica Héctor Yagüe, que espera que en una reunión que han pedido él y Enrique Reguero la empresa dé marcha atrás porque «entendemos que estos despidos son nulos», añade Yagüe: «La empresa, cuando ha tenido el acto de conciliación con alguno de los trabajadores, ya ha ofrecido una cantidad equivalente a la improcedencia lo que quiere decir que reconoce que les echa porque quiere».

Añade el secretario general de la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en Castilla y León que «están moviendo trabajadores de unas tiendas a otras para poder sacar el trabajo adelante, porque esto no es más que una decisión para dejar a una organización sin representación sindical, aunque los compañeros y las compañeras siguen estando dentro de la lista, por supuesto, porque al estar reclamados siguen formando parte de la plantilla y animamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Decathlon en León a que participen en el proceso electoral que se celebrará el próximo 22 de noviembre».

Desde UGT no tienen constancias de que algo similar este pasando en otros centros de trabajo de Decathlon en España donde confirman que tienen representación con total normalidad. Cuestionados sobre si esto puede ser una «situación puntual de la gerencia o dirección de la tienda en León» consideran que «es posible» y que si pasara lo mismo en otros centros de esta misma empresa se adoptarían las mismas medidas porque «los trabajadores y las trabajadoras no han hecho nada mal, simplemente están ejerciendo un derecho que les permite la Constitución», concluye Héctor Yagüe.