Más de 60 empresas ofertan en la VII Feria del Empleo de León 130 puestos Cerca de medio millar de asistentes participan durante la jornada en diferentes talleres de asesoramiento para la búsqueda de empleo, conferencias y un talk de emprendimiento

El Palacio de Exposiciones de la capital leonesa acoge este martes 18 de noviembre la séptima edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento de León, que reúne a más de 60 empresas y más de 130 de ofertas de trabajo de todos los sectores, entre los que destacan producción, administración, alimentación e informática y competencias digitales.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de León y con cerca de medio millar de inscritos, se encuentra dentro del dentro del Programa Talento Joven, enmarcado en la estrategia de empleo juvenil que financia la Unión Europea con el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto al Servicio Público de Empleo Estatal y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

A su inauguración acudieron este martes, además del presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, el alcalde de León, José Antonio Diez, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, entre otros.

La cofinanciación del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León permite abrir la Feria a todos aquellos que estén buscando una oportunidad laboral, quieran mejorar su formación o estén poniendo en marcha un proyecto emprendedor.

Así, los participantes podrán participar en talleres de asesoramiento para la búsqueda de empleo, conferencias y un talk de emprendimiento. Además, la Feria se cerrará con la actividad 'Talento y deporte', que citará a jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa de futbol y baloncesto y del Balonmano Ademar para abordar los valores de deporte, el talento y la empresa.