Cientos de leoneses acuden a los camposantos de toda la provincia para recordar a sus difuntos Los cementerios de León registran un goteo constante de visitantes por Todos los Santos a pesar de la lluvia que no ha parado de caer durante la jornada

Los leoneses acuden al cementerio de León por Todos los Santos.

Ana G. Barriada León Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:18

La lluvia no es ni freno ni impedimento para que los leoneses cumplan con la tradición de llevar flores a sus difuntos. Como cada 1 de noviembre, día de Todos los Santos, los cementerios de la provincia han registrado un goteo constante de visitantes que acuden a pesar de la incesante lluvia que ha caído durante toda la jornada a homenajear a sus muertos.

Ramos de flores de todos los tamaños, tipos y colores acompañan bajo el brazo a los leoneses que ya sea en el pueblo más pequeño de la provincia o en el camposanto más grande han cumplido con la costumbre de recordar, como cada primero de noviembre, a los que ya no están.

El día acompaña en una de las jornadas más importantes de la tradición cristiana para honrar la memoria de los difuntos. Los cielos encapotados en toda la provincia, la lluvia y la bajada de las temperaturas invitan en los camposantos al silencio, la reflexión y el recuerdo.

El cementerio de León por Todos los Santos. Peio García

Muchas tumbas y nichos ya se encuentran desde hace días decoradas, si bien es cierto que es este 1 de noviembre cuando mayor afluencia de personas se registran en los cementerios ya que, además de caer en sábado, es festivo.

De Puente Castro a todos los pueblos de la provincia

El camposanto de Puente Castro en León activaba esta semana un dispositivo especial para dar respuesta a la gran afluencia de personas, habilitando hasta seis accesos así como zonas de aparcamiento concretas y líneas de bus para favorecer la movilidad.

Pero más allá de la capital, los cementerios de todos los pueblos de León se han llenado de memoria y flores este 1 de noviembre en cumplimiento de una tradición fuertemente arraigada en nuestra provincia.