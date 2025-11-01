Horario, líneas de bus, cómo llegar y dónde aparcar para visitar el cementerio de León

Acceso al cementerio de León por Todos los Santos en 2022.

Dispositivo especial para garantizar la seguridad y la afluencia controlada al cementerio de León y garantizar a los conductores zonas de aparcamiento. Este día de Todos los Santos el camposanto leonés de Puente Castro amplía sus servicios. Repasamos las novedades y toda la información necesaria sobre horarios, accesos, líneas de bus y dónde aparcar.

Horarios y accesos

El horario de apertura se adelanta una hora, permaneciendo abierto de 9 a 18:30 horas. Además, se celebra una misa a las 12.00 y a las 17:00 horas de este sábado y otra el domingo 2 a las 17:00 horas.

Se establecen hasta seis accesos al recinto: la entrada principal, el patio de San Juan, San Marcos, patio de Santiago, San José y San Francisco para acoger un aforo máximo de 9.654 personas.

Cómo llegar si eres conductor

Si llegas desde el centro de la ciudad, tienes hasta cinco opciones:

Centro: Desde las avenidas Alcalde Miguel Castaño o Fernández Ladreda : puente de Puente Castro, giro derecha hacia avenida San Froilán, cementerio.

Desde la avenida Ingeniero Sáenz de Miera : incorporación a LE-30 (dirección Valladolid), salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodríguez (en la primera glorieta se toma la primera salida hacia avenida La Lastra), en la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por esta misma avenida, cementerio.

Desde de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera , glorieta avenida Aluches con carretera Vilecha: incorporación a la avenida Los Aluches, glorieta de la Unión Europea, se toma la primera salida hacia la avenida La Lastra (en la glorieta una vez rebasado el puente sobre el río Torío se toma la segunda salida hacia la calle La Flecha), calle La Flecha, giro hacia la derecha a la avenida San Froilán, avenida San Froilán, cementerio.

Desde la glorieta de la avenida Fernández Ladreda con José Aguado : incorporación a la avenida José Aguado, glorieta de la Unión Europea, se toma la primera salida hacia La Lastra, avenida La Lastra (en la glorieta una vez rebasado el puente sobre el río Torío se toma la segunda salida hacia la calle La Flecha, calle La Flecha, giro hacia la derecha a la avenida San Froilán, avenida San Froilán, cementerio

Desde la avenida Antibióticos: incorporación a LE-30 (dirección Valladolid), salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodríguez (en la primera glorieta se toma la primera salida hacia La Lastra), en la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta la de San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Si llegas desde las afueras de la ciudad o de otras poblaciones:

Afueras Desde la carretera LE-30 : salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodriguez (en la primera glorieta se toma la primera salida hacia avenida La Lastra), en la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta la avenida de San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Desde la carretera LE-20 : glorieta con avenida Europa, se toma la segunda salida hacia avenida Fernández Ladreda, avenida Fernández Ladreda, glorieta con avenida Alcalde Miguel Castaño, se toma la tercera salida por avenida Alcalde Miguel Castaño hacia Puente Castro, una vez pasado el puente sobre el río Torío se gira a la derecha para tomar la avenida San Froilán, cementerio.

Desde la carretera N-601: incorporación hacia avenida Madrid, giro izquierda hacia avenida La Lastra, en la primera glorieta de avenida La Lastra se toma la segunda salida continuando por esta misma avenida hasta la avenida San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Dónde aparcar

En la avenida San Froilán no se podrá aparcar, pero se habilitará una zona de estacionamiento en el aparcamiento sur del cementerio con 595 plazas.

Si este se llenara se establecerán como aparcamientos alternativos los ubicados en las instalaciones del centro comercial de la avenida La Lastra con capacidad para más de 200 coches y el de las instalaciones deportivas de Puente Castro de casi 400 plazas.

Líneas especiales de bus

En lo relativo a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales. Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.

Itinerario plaza Juan de Austria – Cementerio

El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10:00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

Paradas

Salida: San Mamés, 107; San Mamés (jardín); San Mamés, 5; Ramón y Cajal, 45; Ramón y Cajal, 5; San Nonia (Conservatorio); Jardín de San Francisco; Alcalde Miguel Castaño, 20; José Aguado, 6; José Aguado, 34; Fernández Ladreda, 13; Alcalde Miguel Castaño, 90; Alcalde Miguel Castaño, 121; avenida San Froilán; Camposanto (final).

Regreso: Camposanto; avenida San Froilán; Alcalde Miguel Castaño, 121; Alcalde Miguel Castaño, 89; Fernández Ladreda, 10; José Aguado (ambulatorio); José Aguado, 9; Alcalde Miguel Castaño, 19; Independencia (Correos); Padre Isla, 2; Padre Isla, 36; Padre Isla, 52; Álvaro López Núñez, 49; Álvaro López Núñez, 23; Concha Espina, 6; Nocedo, 34; Nocedo, 78; San Mamés, 107 (final).

Itinerario plaza glorieta de Carlos Pinilla

El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10:00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

Paradas

Salida: glorieta Carlos Pinilla (Alimerka); avenida Magdalena, 9; Dr. Fleming (frente 19); Dr. Fleming, 40; avenida Palencia (Adif); República Argentina, 4; República Argentina, 7; Jardín de San Francisco; Alcalde Miguel Castaño, 20; José Aguado, 6; José Aguado, 34; Fernández Ladreda, 13; Alcalde Miguel Castaño, 90; Alcalde Miguel Castaño, 121 (frente); avenida San Froilán; Camposanto (final).

Regreso: Camposanto; avenida San Froilán; Alcalde Miguel Castaño, 121; Alcalde Miguel Castaño, 89; Fernández Ladreda, 10; José Aguado (ambulatorio); José Aguado, 9; Alcalde Miguel Castaño, 19; Independencia (Correos); Gran Vía de San Marcos; avenida Roma, 2; glorieta de Guzmán; avenida Astorga, 14; avenida Astorga, 22; avenida Magdalena (parque de Quevedo); glorieta Carlos Pinilla (Alimerka) – (final).