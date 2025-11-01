El cementerio de León mantiene viva la tradición del enterramiento pese al avance de las incineraciones Aunque la cremación sigue en una tendencia al alza, casi la mitad de las familias leonesas eligen inhumar los cadáveres

Con la llegada del Día de Todos los Santos, el Cementerio Municipal de León vuelve a vivir una emotiva jornada entre lágrimas, flores y muchos recuerdos de los seres queridos que ya no están.

Entre los pasillos del camposanto, que cuenta con más de 23.000 unidades de enterramiento, conviven las costumbres de toda la vida con los nuevos hábitos funerarios que se han venido implementando y desarrollando en los últimos años. A pesar de que la cremación se ha consolidado como una tendencia en alza, los últimos datos de 2024 confirman que a León, frente a otros núcleos, como una ciudad que se mantiene sumergida principalmente en la tradición.

Según los datos proporcionados por Serfunle, durante el último año se llevaron a cabo 1.090 servicios funerarios en el cementerio de San Froilán. De ellos, 445 correspondieron a enterramientos de cadáveres y 432 a cenizas, unas cifras que muestran un equilibrio casi perfecto entre ambas opciones. «La actividad se mantiene estable y las cifras continúan sin apenas variaciones respecto a los últimos ejercicios», señalan desde el servicio funerario.

Por tomar cierta perspectiva, cabe destacar que, en 2018, se inhumaron 568 cadáveres frente a la incineración de 339 personas, por lo que se puede destacar el emparejamiento actual entre ambas opciones.

Además, desde el servicio funerario se detalla también un fenómeno significativo: aproximadamente el 43 % de las personas incineradas terminan siendo inhumadas posteriormente en el cementerio. Es decir, muchas familias optan por la cremación, pero no renuncian a mantener un lugar físico donde rendir homenaje a sus seres queridos.

La capacidad del cementerio

Actualmente, el camposanto leonés cuenta con 12.039 sepulturas y 8.622 nichos, además de 1.473 columbarios destinados a albergar urnas con cenizas y 252 espacios en el llamado Bosque de las Almas. En total, son 23.100 unidades de enterramiento, frente a las 22.561 del pasado 2018.

Entre las 1.090 operaciones realizadas, destacan, por otro lado, las 152 reducciones llevadas a cabo y las 58 exhumaciones para traslado de restos. Las familias leonesas, por otro lado, sigue existiendo una tradición arraigada de optar por sepulturas familiares, donde se dispone de un espacio más amplio para recordar en un mismo lugar a toda la familia. No obstante, muchas personas continúan eligiendo el nicho tradicional, ya que, al no disponer de una sepultura familiar o no tratarse de una familia extensa, lo consideran una solución más adecuada.

Mejoras en el camposanto

De cara al próximo 2026, Serfunle prevé una nueva fase de construcción de nichos y sepulturas, así como la implementación de soluciones de enterramiento adaptarse a la tendencia creciente de la inhumación de cenizas.

Los proyectos incluyen también la mejora de los viales y la accesibilidad, con el objetivo de facilitar el tránsito de los visitantes, especialmente en jornadas como la del 1 de noviembre, cuando miles de personas acuden al cementerio para honrar a sus difuntos.

Por último, se mantendrá la apuesta por convertir el camposanto en un espacio educativo y patrimonial, reforzando la idea del cementerio no solo como un lugar de duelo, sino también como parte viva de la historia de la ciudad. En los últimos años, el cementerio de León ha incorporado rutas guiadas y proyectos de conservación que ayudan a poner en valor su riqueza artística y cultural.