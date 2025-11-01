leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de flores en los cementerios. L.N

Los leoneses mantienen viva la tradición del Día de Todos los Santos con «alta demanda» de flores

Los viveros de la provincia registran colas, pedidos por encargo y ventas adelantadas de crisantemos, margaritas y dalias, las flores más demandadas en estas fechas

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

El Día de Todos los Santos sigue siendo una fecha muy especial para los leoneses y leonesas, tanto para quienes viven en la provincia como para los que regresan desde fuera. Una cita anual que nadie quiere perderse para recordar a los que ya no están.

Las flores vuelven a ser protagonistas en los cementerios. Una tradición que, lejos de perder fuerza, continúa creciendo año tras año. Así lo confirman distintos viveros de la provincia, donde la demanda estos días se dispara. Colas de última hora, recogidas de pedidos y reservas con días de antelación se repiten en todos los establecimientos.

En Vivero Natura S.L., ubicado en San Andrés del Rabanedo, su gerente, Marta Santos, asegura que «la demanda sigue siendo mucha, tanto de centros como de macetas. Hay de todo, clientes que encargan con tiempo y muchos que vienen a última hora». Explica que los crisantemos son los más solicitados en otoño: «Es la planta en flor en esta época y la gente sigue apostando por la flor natural».

Alta demanda en busca de lo más económico

Desde Centro de Jardinería Magal, en Arcahueja (carretera N-601), confirman la misma tendencia. «Normalmente se venden margaritas, peonías y dalias. La gente mantiene la tradición de ir al cementerio, tanto los de León como los que vienen de fuera», señalan. Los precios, aseguran, dependen del tipo de flor y formato: «Hay presupuestos de todo tipo, gente que busca algo más económico y otros que se fijan más en lo visual».

En Técnica Verde, en Robledo de Torío, Diego Ramos, con dos décadas de experiencia, destaca que su especialidad son las flores vivas plantadas. «La gente sigue apostando por lo natural y cada año vemos más. Vendemos sobre todo crisantemos, margaritas y pompón; el color más demandado es el blanco», explica. Los precios se mantienen estables desde hace años, entre 12 y 13,50 euros la maceta: «Llevamos ocho o diez años con los mismos precios».

Por su parte, en Vivero Galileo, situado en Ribaseca (carretera La Bañeza, número 8), Álvaro Prieto confirma que «la gente sigue viniendo todos los años, la demanda no ha bajado». El crisantemo vuelve a ser el protagonista de las ventas, y el cliente opta cada vez más por la flor natural: «Lo natural va en aumento y el plástico va en retroceso». Más de la mitad de su clientela procede de diferentes puntos de la provincia. «Trabajamos bajo reserva para evitar acumulaciones al final. No es tanto por el precio, que se mantiene estable, sino por la cantidad de pedidos», apunta.

