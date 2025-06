Se aprueba la ordenanza que incluye la nueva ZBE de León en un tenso debate

Alberto P. Castellanos León Viernes, 27 de junio 2025, 10:34 Comenta Compartir

Tras una semana de intenso debate sobre la peatonalización de varias calles en el centro de León, sobre todo por las aledañas a la avenida Ordoño II, que formarán parte de la ZBE que se tiene que aprobar hasta de que finalice el año, la Ordenanza de Movilidad que las regule definitivamente ha llegado al pleno del Ayuntamiento, casi monográfico sobre el tema y con un enfrentamiento abierto entre la corporación y UPL con PP y VOX.

El motivo de esta guerra dialéctica ha sido la reciente sentencia con medidas cautelares que exige volver al régimen general a once calles y dos tramos en otras que han sido peatonalizadas según el TSJCyL «de forma ilegal» tras una denuncia realizada por el PP y posterior a una resolución del Procurador del Común en la misma línea.

A pesar del ofrecimiento del portavoz de este partido, David Fernández, de no llevar a este pleno el texto, sí que se ha debatido y el anexo VII, el que regula la ZBE, ha sido el único que ha provocado un duro intercambio de declaraciones entre los opositores y aquellos que lo han propuesto o anunciaban su apoyo.

El pleno del Ayuntamiento de León del 27 de junio de 2025. Ayto. de León.

David Fernández, PP, ha indicado que «León no tiene un problema de calidad en el aire y que no tiene justificación cerrar algunas partes del centro» y ha criticado que el Ayuntamiento se haya escudado en una Ordenanza aprobada cuando gobernaba el PP en 2006 porque, señala el portavoz popular, «hay modificaciones de jerarquía superior» a ese texto.

Fernández, PP: «Asuman su negligencia»

Fernández ha afeado las palabras del portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria: «Ustedes no han multado porque hemos denunciado en febrero. Lo ponían en sus comunicados, pusieron las fechas», mientras ha sacado pecho porque a su juicio «desde el día 24 todos los leoneses recuperan el derecho a transitar por las calles que han cerrado ilegalmente. Esta sentencia tiene consecuencia en su reputación como gobernantes. Asuma su negligencia y responsabilidad», ha criticado Fernández a la corporación.

«Hay que tener cuajo tras pintar y despintar unas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad junto al Ayuntamiento», ha señalado Fernández que ha asegurado «estamos dispuestos a aprobarla» tras comentar que han trabajado en la Ordenanza con algunas aportaciones que han sido aceptadas y le ha pedido al portavoz de UPL que dejaran el punto de la ZBE encima de la mesa e incluso un receso para debatir entre todos los grupos políticos.

Sendino, UPL: «Esta ordenanza soluciona el problema»

Llamamiento que Eduardo López Sendino no ha recogido tras criticar las palabras de Fernández sobre la sentencia: «O no se la ha leído o no le interesa. Es de fecha 23 de junio, no es firme, es susceptible de recurso de casación y lo único que resuelve es sobre un auto de lo Contencioso Administrativo de León» El portavoz de UPL argumento que lo que «dice -la sentencia es- que hay que aprobar una ordenanza y en este caso es lo que se trae permitir lo que la sentencia dice que no es permisible. Señor Fernández, debería estar contento porque se trae una ordenanza para solucionar el problema. Que hable usted de falta de aparcamiento cuando criticó que había un informe para que Papalaguinda tuviese plazas en batería. Usted tendría que haber estado de acuerdo para que así fuese» al tiempo que ha anunciado que «volveremos con ello» tras asegurar que no está de acuerdo con el informe de la Policía Local que lo ha paralizado.

Herreros, VOX: «Patraña climática»

Blanca Herreros, de VOX, tras anunciar nada más comenzar su intervención que su voto sería negativo ha criticado «que la implantación de la ZBE una incongruencia porque en los motivos de la ordenanza se argumenta que estamos libres de esas emisiones. Es un instrumento restrictivo de la movilidad y que se basa en la patraña climática que la izquierda defiende a capa y espada. Esta ZBE no ordena movilidad. Perjudica al comercio, la circulación, a los mayores y personas con discapacidad y demoniza a los coches de combustión».

Herreros también ha mencionado la sentencia del TSJCyL: «Hoy por hoy, las peatonalizaciones son ilegales e improvisadas. Hay que dar rodeos imposibles para llegar al destino y para aparcar. Estas restricciones disuaden a acercarse al centro de León». La portavoz de VOX ha comparado a la corporación municipal con Fraga en su etapa como ministro franquista y su frase 'la calle es mía' al referirse a la consulta de los vecinos de la calle Ramiro Valbuena que a su parecer no se ha producido lo que ha provocado comentarios que han sido recriminados por Herrero: «Me parece una falta de respeto que se rían en mi cara de lo que estoy diciendo». Después ha continuado con el caso de Ramiro Valbuena comentando que «hay residentes empadronados en esa calle que se les deniega el acceso porque como tienen el acceso por otra calle se les deniega esa petición.»

Canuria, PSOE: «¿Pueden venir a decir estas barbaridades?»

En la respuesta de Vicente Canuria a PP y VOX, el concejal ha afeado el tono de ambos portavoces: «¿De verdad que se puede venir a decir las barbaridades que ha venido a decir? El TSJCyL ha determinado unas cautelares que no entran en el fondo porque falta el soporte que es lo que traemos hoy aquí y con su colaboración incluso, que les agradezco. No voy a entrar en discutir sobre si debemos acudir a este modelo de ciudad europea. Les voy al cumplimiento de la ley. Es una derivada de una obligación para cumplir con una ley y para no devolver unos fondos recibidos».

Apelando a la intervención del portavoz del PP: «No le he oído a hablar más que de Ordoño II. Es lo único que le preocupa, aparcar en la puerta del Ayuntamiento. Lo que realmente queremos solucionar es el tráfico en toda la ciudad. Vienen con la idea de atacar. Me hace gracia eso del 'tremendo problema del tráfico'. Si aquí sabemos que el tráfico se desarrolla con una normalidad absoluta salvo por las obras. ¿Dónde están esos atascos? Ha venido a lo que hace el PP, exagerar, llegan a la hipérbole».

Canuria también ha respondido a la portavoz de VOX: «La peatonalización, la de Ramiro Valbuena es la de la petición de los vecinos. Nos hemos hecho eco de la participación. Estamos a tiempo de que se pueda modificar y mejorar con las argumentaciones para que este texto siga adelante».

Fernández, PP: «Prefieren que salga una ordenanza mala»

Sólo PP y UPL han ejercido su derecho a contrarréplica. Fernández ha querido contestar a Canuria diciendo que «el problema no es que yo quiera aparcar en la puerta. Y sólo he dicho una vez Ordoño, que es cuando ustedes han nombrado esa zona que han cerrado ilegalmente. Estamos en contra de las peatonalizaciones ilegales». También ha recriminado la respuesta de Sendino: «Sé que cabe recurso, que lo hagan y a ver que pasa», ha amenazado al añadir que «tengo muchas ganas de que llegue la resolución

Fernández también ha dicho que no estaban en contra de «cerrar» esas calles, sólo que se hiciera «cuando se ofreciera una buena alternativa, aparcamientos y mejora de transporte público. Eso sí, nos gusta con más zonas verdes y árboles. Además» añade, «el PP ya planificó esa peatonalización que es lo que hay que hacer. No es cuestión de hipérboles. PSOE y UPL prefieren que salga una ordenanza mala antes de que buscar una buena».

Sendino, UPL: «¿Que al PP le gustan las peatonalizaciones?»

El portavoz municipal de UPL respondía a su vez al del PP: « No tengo ciencia infusa como usted señor Fernández. ¿Qué les gusta las peatonalizaciones en el PP cuando no hicieron ninguna en ocho años? Ya nos hubiera gustado. Lo que no parece razonable es que, que lo que soluciona, ahora se oponen. Es una contradicción».

Sendino también ha criticado la postura la de portavoz de VOX que antes había señalado que iba en bicicleta o patinete: «Señora Herreros, voy andando. Y no le compro la crítica al cambio climático. Están a favor de la teoría trumpista que se sube a un Tesla y dice lo bueno que es, y luego critica las medidas para reducir las emisiones.» También ha querido puntualizar la crítica de VOX, que culpa de muchos cierres de tiendas a la peatonalización de calles: «Vaya usted por cualquier calle no peatonaliza y verá los locales que cierran, no argumente que las peatonalizaciones cierran locales. Esta ordenanza es buena y con muchas aportaciones, les insistiría en que la aprobaran».

Alcalde de León: «Señor Fernández, debería estar contento»

El último en intervenir ha sido el alcalde. José Antonio Díez: «El hecho de hacer las propuestas es el funcionamiento del consistorio. Agradezco el apoyo y compromiso de UPL en estos años en una ordenación por la movilidad». Después, sólo ha querido responder al portavoz de los populares: «Señor Fernández, no le voy a dedicar muchas palabras. No esté preocupado porque soy soberbio, un mal alcalde, gestiono fatal, que soy un desastre. Debería estar encantado si es el candidato, no hace falta que se enfade, mejor para usted, que soy muy malo». Antes de la votación ha señalado que «posiciono muy bien a los grupos políticos».

Tras todas las intervenciones la aprobación inicial de la Ordenanza sigue adelante con los votos a favor de PSOE y UPL, la abstención del concejal no adscrito y los votos en contra de PP y VOX. Ahora se abre un plazo de información pública mínimo de treinta días al que le seguirán las posibles apelaciones antes de volver a pleno para ser aprobada de forma definitiva.