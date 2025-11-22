Cambian los rostros de Izquierda Unida en León: Rubén Estévez, nuevo coordinador La Asamblea Local de León ha elegido la nueva colegiada de la formación que contará con cinco personas en su dirección

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:30

La Asamblea Local de Izquierda Unida León ha elegido a la nueva dirección colegiada de su formación, que ha nombrado a Rubén Estévez como nuevo coordinador. La lista que encabeza Estévez ha recibido el apoyo unánime de la asamblea local que se ha celebrado este mismo sábado en la sede de la formación. Le acompañarán en la colegiada Belén López, Valentín Tomé, Aurora Panizo y Hugo Merayo. Una dirección que combina experiencia, juventud y conocimiento del tejido social.

Rubén Estévez es natural de León, de 43 años y ha ejercido diferentes cargos públicos en la provincia de Zaragoza donde residió los últimos años. Estévez es afiliado de Izquierda Unida desde el año 2005 y ha ocupado cargos como concejal, consejero comarcal o diputado provincial, por lo que tiene una amplia experiencia en el ámbito institucional y de gestión. También formó parte de la dirección de IU en Aragón y fue coordinador local en su asamblea de base.

La nueva dirección se propone continuar con el intenso trabajo realizado por la anterior coordinadora Carmen Franganillo y recuperar espacios para la izquierda en nuestra ciudad y su alfoz. «Somos una organización coherente y con un proyecto político nítidamente de izquierdas y tenemos propuestas para transformar León» ha indicado Rubén Estévez.

«Es primordial fortalecer nuestra organización, que nos permita estar cerca de los problemas de la ciudadanía, para seguir siendo una herramienta política al servicio de la mayoría social. Queremos seguir trabajando en defensa de los derechos sociales, laborales o ambientales, siendo especialmente combativos con el avance de las políticas reaccionarias».