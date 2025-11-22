Abascal afirma que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP «no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares» El presidente de Vox se compromete a «sacar a Sánchez del poder y, después, sentarle en un banquillo»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó este sábado que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP «no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares». En este sentido, se refirió a «poner el alto a la invasión de la inmigración ilegal, frenar la política verde, decir basta a la ideología de género, a la financiación de los sindicatos y a la memoria histórica».

Son las premisas que, según dejó patente en su mitin celebrado en la plaza de los Bandos de Salamanca, puso encima de la mesa su partido para negociar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, unas cuentas que, finalmente, fueron tumbadas por enmienda a la totalidad. En este sentido, ironizó con la «pinza» entre Vox y PSOE de la que se quejó el mandatario 'popular'. «Basta ya de mentiras, estafas y de inventarse pinzas cuando ellos tienen una tenaza atroz en Bruselas que atenta contra los intereses de nuestro pueblo», refirió.

En un discurso recogido por Ical este sábado, Abascal se definió como «la gran esperanza» y no eludió «la gigantesca responsabilidad» que asume. Prometió patriotismo «para que el interés de España esté por encima de todo»; honradez «para no ser como el bipartidismo corrupto»; verdad «para llamar a las cosas por su nombre» y cercanía «para no estar encerrado en los despachos, sino en la calle con la gente».

Sobre las negociaciones postelectorales con el Partido Popular, mostró comprensión con quienes piden complicidad entre ambos partidos al grito de «sálvanos de Sánchez», pero condicionó los términos. «Nos pondremos de acuerdo con el PP un segundo después del que el PP rompa todos sus acuerdo con el PSOE en Bruselas. ¿Acuerdo? Sí, pero ¿sobre qué bases? Para que se sienten en sillones, no. Sí, para que cambiemos el rumbo de unas políticas que están destruyendo a la clase media española», especificó.

En este sentido, recordó la ruptura de algunos de los gobiernos de coalición con el Partido Popular que llegaron a conformar en distintos territorios, incluida Castilla y León. «Cuando el PP nos mintió para repartir a ilegales por toda España, salimos de los gobiernos. Somos el primer partido de la historia que ha abandonado los sillones y el poder para no traicionaros a todos vosotros», proclamó, aclarando que su objetivo es cambiar las cosas «radicalmente», no «hacer maquillaje».

En clave nacional, el presidente de Vox cargó contra el Gobierno calificándolo de mafia. «Esto va muy mal. Hay corrupción por todas partes. Se nos está yendo el país de nuestras manos», alertó, insistiendo en que los acuerdos llegarán «un segundo después de que se acabe la estafa». «Quien quiera consenso, que vaya a un spa o a una sauna», ironizó ante la carcajada de sus simpatizantes.

«Estos 'mierdosos' de la mafia de Sánchez no nos van a insultar», continuó, pidiendo «poca broma» con lo que está pasando en España. «Han convertido el Parlamento en un mercado persa donde se vende la soberanía de España al peor postor solo para que un sujeto, sin ningún principio, permanezca en el poder traicionando a nuestra patria», recalcó, insinuando que le gustaría hacer una «oposición normal», pero se ve obligado a elevar el tono porque «España está gobernada por una mafia».

Abascal trajo a colación su visita a Italia la pasada semana para reunirse con la primera ministra, la también conservadora Giorgia Meloni, quien se quedó «con la boca abierta» cuando le contó los casos de corrupción que había en España. «No se lo podía creer», apostilló, asegurando que «cualquier caso de estos, por separado, habría servido para que, en cualquier país normal, hubiera provocado la dimisión del presidente, pero España no será un país normal hasta que Pedro Sánchez no se siente en un banquillo y asuma las consecuencias de sus actos».