El PSOE de León exhibe músculo y calienta antes de las elecciones autonómicas La Robla acoge un encuentro del Comité Provincial en el que han respaldado a Carlos Martínez y su proyecto como «única fuerza política que garantiza el progreso y futuro de León»

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:36

El PSOE de León ha celebrado este sábado en La Robla su Comité Provincial, una cita que han querido exhibir músculo antes de las elecciones autonómicas que se celebrarán en el mes de marzo. Una cita con las urnas donde Castilla y León se juega «el rumbo y el futuro de una generación», apuntaba el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, que aseguraba que en marzo de 2026 los ciudadanos elegirán con su voto entre dos opciones: «avanzar en derechos y oportunidades de la mano del Partido Socialista o mantener al Partido Popular en la Junta, con un gobierno sin rumbo y sin iniciativa».

Tras la constitución de la Mesa, el Comité Provincial ha acogido diferentes intervenciones. El secretario de Organización, Daniel San José, ha sido el encargado de iniciar el turno de palabra, seguido del alcalde del municipio anfitrión, Santiago Dorado, que ha dado la bienvenida a todos los participantes.

Posteriormente, el secretario general, Javier Alfonso Cendón, ha dado informe de gestión. Durante su intervención, ha valorado el trabajo llevado a cabo por el Partido Socialista «en defensa de los intereses de todos los leoneses y leonesas» y ha hecho hincapié en el proyecto de la formación. «Debemos tenerlo claro. El PSOE es la única fuerza política que garantiza el progreso y el futuro de León», ha remarcado. Su gestión, así como la de toda la ejecutiva provincial, ha sido respaldada de forma contundente durante el Comité.

También han realizado un balance de gestión diferentes cargos públicos: Salvador Vidal sobre las Cortes Generales; Nuria Rubio sobre las Cortes Autonómicas; Gerardo Álvarez Courel sobre la Diputación Provincial y Olegario Ramón sobre el Consejo Comarcal del Bierzo. Ya como cierre, el turno de ruegos y preguntas ha permitido debatir sobre diferentes asuntos de especial relevancia para la provincia.