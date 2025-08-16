El calor sigue alimentando los incendios en León Aviso amarillo en toda la provincia por temperaturas que superarán con facilidad los 35 grados en las horas centrales del día

Los cielos teñidos de negro y rojo por los incendios en León esta semana.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 16 de agosto 2025, 09:07

La espera se está haciendo larga para que las condiciones meteorológicas sean más favorables para acabar con una racha de incendios terrible en León.

Las temperaturas subirán aún algo más en un sábado muy caluroso en el que se activaran las alertas por calor en toda la provincia. Las máximas podrían rozar los 40 grados en algunos puntos y las mínimas volverán a rondar los veinte.

Además, la humedad seguirá siendo muy baja con unos vientos del sur, flojos con rachas moderadas, que aumentan la sensación de calor.

El domingo, sin avisos de Aemet, el calor seguirá siendo intenso antes de que comienza una próxima semana en la que se espera una caída notable de los registros térmicos, más nubosidad, humedad y la posibilidad de precipitaciones.