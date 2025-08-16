leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan tres pedanías de Ponferrada con más de 300 personas durante la madrugada
Los cielos teñidos de negro y rojo por los incendios en León esta semana. Peio García

El calor sigue alimentando los incendios en León

Aviso amarillo en toda la provincia por temperaturas que superarán con facilidad los 35 grados en las horas centrales del día

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:07

La espera se está haciendo larga para que las condiciones meteorológicas sean más favorables para acabar con una racha de incendios terrible en León.

Las temperaturas subirán aún algo más en un sábado muy caluroso en el que se activaran las alertas por calor en toda la provincia. Las máximas podrían rozar los 40 grados en algunos puntos y las mínimas volverán a rondar los veinte.

Además, la humedad seguirá siendo muy baja con unos vientos del sur, flojos con rachas moderadas, que aumentan la sensación de calor.

Noticias relacionadas

El incendio de Paradiña sube a nivel 2 y se desaloja Pobladura de Somoza y Paradiña

El incendio de Paradiña sube a nivel 2 y se desaloja Pobladura de Somoza y Paradiña

Así lleva ardiendo León más de una semana

Así lleva ardiendo León más de una semana

Trescientos vecinos más vuelven a casa en León: «El fuego venía de todas partes»

Trescientos vecinos más vuelven a casa en León: «El fuego venía de todas partes»

Cuatro miembros de la UME sufren quemaduras en el incendio de Odollo

Cuatro miembros de la UME sufren quemaduras en el incendio de Odollo

El domingo, sin avisos de Aemet, el calor seguirá siendo intenso antes de que comienza una próxima semana en la que se espera una caída notable de los registros térmicos, más nubosidad, humedad y la posibilidad de precipitaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Se complica la situación en los incendios forestales de León que tienen «un comportamiento explosivo»
  3. 3 Agentes forestales en León: «Nos mandan solos a los incendios y nos quitan medios en plena extinción»
  4. 4 Cuatro miembros de la UME heridos con quemaduras y una lesión en el incendio de Odollo
  5. 5 Rufina, la vecina de Las Médulas que perdió su casa: «Nos han quitado el pueblo, el alma y la vida»
  6. 6 «No me voy a ir de mi casa hasta que no vea el riesgo»
  7. 7 Localizan a una menor que desapareció hace una semana en San Andrés del Rabanedo
  8. 8 Incendios en León: información actualizada de los cortes de carreteras este 15 de agosto
  9. 9 Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse
  10. 10 La Cultural se estrella contra la realidad del fútbol profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El calor sigue alimentando los incendios en León

El calor sigue alimentando los incendios en León