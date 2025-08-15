leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El incendio de Paradiña sube a nivel 2 y se desaloja Pobladura de Somoza y Paradiña
Imagen de una Brif y efectivos de la UME en los incendios de León.

Cuatro miembros de la UME heridos con quemaduras y una lesión en el incendio de Odollo

Las llamas continúan en la provincia de León y esta mañana tres miembros de la UME han sido víctimas de quemaduras

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

León

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:29

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias desplazados en el incendio forestal de Llamas de la Cabrera, que se unió al de Yeres en la madrugada del 14 de agosto han resultado heridos.

Las llamas continúan en la provincia de León y en la mañana de este viernes, 15 de agosto, tres miembros de la UME han sido víctimas de quemaduras al realizar las labores de extinción en la localidad de Odollo, en el municipio de Castrillo de Cabrera.

Además, durante las labores de extinción, otro miembro del operativo de la UME desplazado en el mismo incendio forestal se ha dislocado el hombro.

De todos los heridos, dos de ellos han sido atendidos allí mismo por el equipo de emergencias, mientras que otros dos han sido trasladados con un helicóptero por «operatividad», según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León. De este modo, han informado que tres de los militares han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro.

Los heridos han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

Más de 1300 militares de la UME

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Más de 1300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, donde pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, éstos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive nuestro país como consecuencia de la ola de incendios.

