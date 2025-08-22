El calor recupera en terreno en León, que espera lluvia para el domingo Un ligero repunte de las temperaturas puede contrariar algo la lucha contra unos incendios que podrían recibir lluvia de cara al domingo

Alberto P. Castellanos León Viernes, 22 de agosto 2025, 08:19

Los vientos cambiantes siguen siendo un problema para los equipos de extinción de incendios en León que tendrán que lidiar además con un pequeño ascenso de las temperaturas máximas y más sol, aunque las mínimas en unas noches cada vez más largas suponen un alivio.

En el nordeste de la provincia habrá intervalos de nubes bajas durante primeras horas para ir tendiendo a poco nuboso. En el resto predominarán los cielos despejados o con algo de nubosidad muy residual.

Las mínimas, al igual que estás madrugadas pasadas, volverán a ser muy frescas mientras que las máximas, sobre todo en las zonas de montaña donde vuelve el sol y se acaban esas lluvias débiles, subirán.

El viento da un respiro, flojo en general, con componente norte y noreste, y menos rachas moderadas y fuertes.

La tendencia al alza de las temperaturas se consolidará en un sábado cálido, previo a un domingo en el que se espera que los termómetros se vuelvan a desplomar y aparezcan precipitaciones más generalizadas y abundantes que las pocas que se han registrado esta semana.