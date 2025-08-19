Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
El contrato inicial es temporal y se requiere destreza manual y agilidad
León
Martes, 19 de agosto 2025, 09:55
El número de personas en paro registradas en León subió en 148 el pasado mes de julio. De esta manera, el paro se situó en las 19.845 personas, un +0,71% con respecto a junio. No obstante, la situación de 30 de ellas puede cambiar gracias a una nueva oferta publicada este mes en una empresa ubicada en la provincia.
En este sentido, Adecco, empresa especializada en flexibilidad y talento, busca 30 operarios de producción para las líneas de fabricación, envasado y paletizado de pescado para una importante empresa alimentaria situada en La Antigua.
Los seleccionados realizarán las funciones de limpieza y manipulado del pescado; pesaje del pescado en diferentes formatos; envasado y etiquetado de los diferentes formatos; supervisión de producto en la línea; control de envasadora; y paletizado del producto final.
Para optar a estas posiciones se requiere ganas de trabajar y aprender; actitud proactiva y dinámica; destreza manual y agilidad en el puesto; tolerancia al frío; poseer carné de conducir y vehículo para llegar a las instalaciones; y posibilidad de incorporación inmediata, mientras que se valorará la experiencia en trabajos en cadena, especialmente en empresas de alimentación.
A cambio, se ofrece un contrato inicial temporal con posibilidad real de estabilidad laboral, calendario mensual con turnos rotativos de mañana y tarde, posibilidad de rotación en diferentes departamentos y crecimiento dentro de la empresa, formación inicial en el puesto de trabajo, capacitación continua en seguridad e higiene alimentaria, programas específicos de desarrollo, y un buen ambiente de trabajo.
